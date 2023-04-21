شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات ..اعرفى علامات أمراض الكبد عند الأطفال وأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد ضروري للنمو المستمر والتغذية الصحية، النظام الغذائي المتوازن ضروري لنمو وتطور جميع الأطفال، يساعد الكبد في هضم الطعام ويخرج الدم من المواد الخطرة أو السامة، فهو يصنع البروتينات المستخدمة في بناء أنسجة الجسم، ويخزن ويستخدم الطاقة، ويعزز تخثر الدم، عندما يتلف الكبد ، يمكن أن يتوقف عن العمل كليًا أو جزئيًا فقط، وإليك أمراض الكبد عند الأطفال وأعراضه وعلامات التحذير ونصائح الوقاية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

أمراض الكبد عند الأطفال:يوجد نوعان أساسيان من فشل الكبد عند الأطفال:1. الفشل الكبدي الحاد

هذا النوع من الأشياء يضرب فجأة، يمكن أن يتطور مرض الكبد لدى الأطفال الذين لم يصابوا به من قبل.

فيما يلي الأسباب الشائعة لفشل الكبد الحاد عند الأطفال:

يمكن أن تسبب الفيروسات مثل الهربس (HSV) وفيروس إبشتاين بار (EBV) والفيروس المضخم للخلايا (CMV) أو التهاب الكبد A و B و E فشلًا كبديًا حادًا.

الجالاكتوز في الدم ، التيروزين الدم ، عدم تحمل الفركتوز الوراثي (HFI) ، مرض ويلسون (ارتفاع النحاس في مناطق معينة من الجسم) ، وأمراض الميتوكوندريا هي من بين الاضطرابات الأيضية الموروثة من خلال الأسرة.

عدد من المنظفات أو المذيبات ، سم الفئران ، المبيدات الحشرية ، مبيدات الحشائش ، والعديد من أنواع الفطر البري هي أمثلة على السموم، جرعة سامة من الباراسيتامول أو بعض الأدوية مثل الإريثروميسين وحمض الفالبرويك.

انخفاض تدفق الدم إلى الكبد ، مثل قصور القلب أو الصدمة أو انسداد الأوعية الدموية.

2. الفشل الكبدي المزمن

يحدث هذا عادةً عندما تتفاقم حالة خطيرة في الكبد بشكل ملحوظ ، إما تدريجيًا أو بشكل غير متوقع.





الأسباب الشائعة لفشل الكبد المزمن عند الأطفال:

من المحتمل أن يتسبب التهاب الكبد المزمن ، مثل التهاب الكبد الوبائي سي والتهاب الكبد المناعي الذاتي والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي ، في حدوث مشكلات مزمنة في الكبد (وهو شكل حاد من أمراض الكبد الدهنية).

الاضطرابات الموروثة مثل التليف الكيسي ونقص ألفا -1 أنتيتريبسين أو داء ترسب الأصبغة الدموية (وجود الكثير من الحديد في الجسم).

أمراض القناة الصفراوية مثل رتق القناة الصفراوية (القنوات الصفراوية غير الكاملة أو المسدودة عند الرضع) والتهاب الأقنية الصفراوية المصلب (التهاب مزمن في القنوات الصفراوية).

أعراض مرض الكبد عند الأطفال:

1. يتحول لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر بسبب اليرقان الناجم عن ارتفاع مستويات البيليروبين في الدم (صبغة صفراوية)، نظرًا لأن البيليروبين يتم التخلص منه عن طريق الكلى ، فإن البول غالبًا ما يكون أسود. الالتهاب وخلايا الكبد الشاذة وانسداد القناة الصفراوية كلها أسباب محتملة لارتفاع مستويات البيليروبين، يمكن أن يتسبب الفقد الكبير في خلايا الدم الحمراء أحيانًا في الإصابة باليرقان، قد يعاني الأطفال من هذا، العرض الأولي وربما الوحيد لأمراض الكبد هو اليرقان.

2. على الرغم من أن تضخم الكبد البسيط يكون عادة بدون أعراض ، إلا أن تضخم الكبد عادة ما يكون علامة على مرض الكبد ، إن عدم الراحة في المعدة أو الشعور بالامتلاء أو آلام البطن أو الانتفاخ هي علامات على تضخم شديد في الكبد.

3. يتميز الاعتلال الدماغي الكبدي بتلف الجهاز العصبي وانخفاض وظائف المخ، يحدث هذا بسبب المواد الكيميائية الضارة ، التي يزيلها الكبد عادة ، وتتراكم في الدم، تشمل أعراض اعتلال الدماغ الوعي المتغير ، والتفكير المنطقي المتغير ، وتغيرات الشخصية والسلوك ، وتقلبات المزاج ، وضعف الحكم ، والنعاس ، والارتباك ، والتلعثم في الكلام ، والمشية غير المستقرة ، وفقدان الوعي ، والغيبوبة ، والحركة التي لا يمكن السيطرة عليها.

4. قلة الشهية

5. أعراض الأمعاء (القيء ، براز رمادي أو بلون الطين ، والإمساك)

6. كدمات / نزيف

7. انتفاخ البطن (تورم السوائل أو الكبد)

بعض التدابير للوقاية من أمراض الكبد عند الأطفال هي:

من المهم جدًا تضمين الفواكه والخضراوات في نظام طفلك الغذائي.

يصبح الأطفال أكثر بدانة ، مما يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي عندهم. من أجل الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) عند الأطفال ، يوصى باتباع نظام غذائي مغذي ، والتحكم في جزء معقول ، والحفاظ على الوزن.

قلل من تناول السكريات المكررة.

يجب إعطاء التطعيمات ضد الفيروسات التي يمكن أن تضر الكبد ، مثل التهاب الكبد A و B.

يمكن أن ينتج تلف الكبد عن تناول بعض المواد أو الأعشاب أو حتى بعض الأدوية مثل جرعة سامة من الباراسيتامول.