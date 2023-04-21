شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ قبل أسبوع من يوم العملية.. ازاى تستعد لإجراء منظار القولون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منظار القولون واحد من الطرق التي يمكن من خلالها التعرف على الأورام الحميدة وإزالتها، فتعتبر الآفة الأولية لسرطان القولون هي ورم القولون، و ثبت أن القدرة على إزالة الزوائد اللحمية أثناء تنظير القولون تقلل الوفيات من سرطان القولون.





ووفقا لما ذكره موقع healthmattersنقدم خطوات التحضير لإجراء منظار القولون:-قبل أسبوع من الإجراءالتحضير لتنظير القولون مهم للغاية مفتاح الإجراء الناجح هو تنظيف القولون من كل البراز بحيث يمكن التعرف بسهولة على جميع الأورام الحميدة والتشوهات الأخرى.

و هناك العديد من الأشياء التي قد تحتاج إلى القيام بها بدءًا من أسبوع قبل الإجراء ، وقد تحتاج إلى التوقف عن تناول أو تغيير جرعة بعض الأدوية الخاصة بك، و قد يلزم إيقاف بعض الأدوية مثل مميعات الدم ومضادات الأكسدة قبل أيام قليلة من الإجراء إذا كنت تتناول الأنسولين أو أدوية أخرى لمرض السكري ، فقد تحتاج إلى تغيير الجرعة بناءً على تاريخك الطبي الشخصي ، قد تحتاج إلى خطاب إخلاء طرف من طبيب الباطنة أو طبيب القلب.

يجب أيضًا إجراء بعض التعديلات في نظامك الغذائي قبل أسبوع من الإجراء هذا مهم بشكل خاص إذا كنت قد واجهت مشكلة في إعداد تنظير القولون السيئ في الماضي يجب أن تحد من تناول البذور وحبوب الذرة الكاملة، والفواكه والخضراوات النيئة ، وذلك قبل إجراء تنظير القولون بأسبوع واحد لا بأس بالخضراوات المعلبة أو المطبوخة.





-قبل بضعة أياميجب عليك شراء جميع الأدوية والمستلزمات التي ستحتاجها للفحص سيؤدي ذلك إلى تجنب أي رحلات في اللحظة الأخيرة إلى الصيدلية أو متجر البقالة في الليلة السابقة لإجراء الفحص. إذا كنت عادة مصابًا بالإمساك أو كان لديك استعداد ضعيف لإجراء تنظير قولون سابق ، فيجب أن تناقش مع طبيبك البدء في اتباع نظام غذائي كامل السائل قبل يومين من الإجراء. يشمل ذلك الزبادي (عادي أو مخلوط بدون قطع فاكهة) ، مرق أو شوربات كريمة مصفاة ، آيس كريم ومثلجات فواكه (بدون قطع فاكهة) ، عصائر الفاكهة الخالية من اللب ، مكملات غذائية سائلة ، وجميع السوائل الصافية.

ربما يكون أهم شيء هو عدم الإفراط في تناول الطعام في الأيام القليلة التي تسبق الإجراء. كثير من الناس قلقون للغاية بشأن الإعداد والحاجة إلى نظام غذائي سائل لدرجة أنهم ينغمسون في تناول الطعام قبل التحضير هذا سيجعل التحضير أكثر صعوبة وربما أقل فعالية، و بشكل عام ، قبل العملية بأيام قليلة يجب على المرضى الحد من تناول البذور والخضروات النيئة والذرة الكاملة قد يكون من الصعب تمريرها مع الإعدادية أوصي باتباع نظام غذائي منخفض الألياف والكثير من السوائل للحفاظ على رطوبتك.

نوصي الناس بتجنب شرب السوائل ذات اللون الأحمر أو الأرجواني الداكن هذا لأن اللون الأحمر الأرجواني الداكن يمكن أن يبدو كالدم إذا لم يتم تطهيره تمامًا من القولون أثناء الاستعداد.

ما الذي يمكن أن أتوقعه في يوم العملية؟-يجب أن تصل إلى المركز قبل حوالي ساعة واحدة من الوقت المحدد لك سيقوم الممرضات وطبيب التخدير بتقييمك ووضع خط وريدي في ذراعك سيقوم طبيبك بشرح الإجراء والإجابة على أي أسئلة إضافية قد تكون لديك.

-يتم تخدير المرضى للإجراء هذا مع تخدير قصير المفعول يتم إعطاؤه عن طريق الوريد. الهدف من التخدير هو الحفاظ على راحتك وجعل الإجراء غير مؤلم. لا يتذكر معظم المرضى أي شيء متعلق بالإجراء.

-عادة ما يكون المرضى في غرفة الإنعاش لمدة 30 دقيقة تقريبًا قد تشعر ببعض الترنح بعد ذلك مباشرة ، والذي يجب أن يزول. قد يشعر بعض الناس بالانتفاخ والغازات قليلاً بسبب ضخ الغاز في القولون لتمديده للخارج للسماح برؤية أفضل للبطانة يجب ألا يكون هناك ألم. نظرًا لأنك تلقيت التخدير ، فستحتاج إلى شخص ما ليأخذك إلى المنزل.