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كيف تحميك الغدد اللمفاوية من السرطان؟

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القاهرة - سامية سيد - على عكس السرطانات المتعلقة بعضو أو جزء معين من الجسم - مثل سرطان الرئة أو سرطان الثدي - يمكن أن تتطور الأورام اللمفاوية في أي نقطة داخل الجهاز اللمفاوي ، ويعد جهازك اللمفاوي جزءًا مهمًا من جهاز المناعة ، ويتم تمثيله بشبكة واسعة من الأوعية التي تمر عبر جميع أنسجة الجسم تقريبًا ، وتنقل سائلًا صافًا يسمى اللمف في جميع أنحاء الجسم.وفقا لما نشره موقع healthcentral

ويوجد على هذه الشبكة ما يقرب من 500 إلى 700 "عقدة ليمفاوية" تعمل أساسًا كمحطات تصنيع الليمفاوية - وهو سائل يحتوي على خلايا الدم البيضاء المستخدمة للدفاع عن الجسم ضد الغزاة مثل الفيروسات والبكتيريا. يُطلق على أحد الأنواع الرئيسية لهذه الخلايا اسم الخلية الليمفاوية ، والتي تشمل الخلايا التائية والخلايا البائية ، وهما من أقوى المواجهين في خلايا الجهاز المناعي.

وتعمل الغدد الليمفاوية أيضًا كآليات ترشيح ، يقوم الجهاز الليمفاوي بانتظام بتصريف السوائل الزائدة من أنسجة الجسم ثم يوجهها عبر العقد الليمفاوية للتقييم بواسطة خلايا الجهاز المناعي، وتقول كاثرين ديفينباخ ، مديرة قسم سرطان الغدد الليمفاوية في مركز لانغون بيرلماتر للسرطان بجامعة نيويورك: "فكر في الأمر على أنه شبكة متفرعة كاملة تعمل في جسمك وتعمل على إبقاء كل شيء منظمًا جيدًا ، وكجزء من هذا الجهد لتحديد الغزاة" ، نيويورك.

وعندما يقوم الجهاز الليمفاوي بنقل السوائل من الأنسجة لفحصها والعثور على بكتيريا أو فيروسات ، فإنه يحبسها وينشط الخلايا المناعية للهجوم. يقول الدكتور ديفنباخ إن هذا غالبًا ما يؤدي إلى استجابة التهابية ، مما يؤدي إلى تضخم العقد الموجودة في تلك المنطقة ، وإذا كان في جزء من الجسم يمكن الشعور به خارجيًا ، فقد تشعر بالألم أو الهدوء هناك. تأثير "تورم الغدد" هو في الواقع تضخم الغدد الليمفاوية.

قد تواجه أيضًا أعراضًا أكثر عدوانية مثل التعرق الليلي والحمى وفقدان الوزن ، كما يضيف جاك إف جاكوب ، طبيب الأورام الطبي والمدير الطبي لمعهد ميموريال كير للسرطان في مركز أورانج كوست ميموريال الطبي ، فاونتن فالي ، كاليفورنيا.

عندما يخرج النظام عن التوازن بطريقة ما ، فإن عملية الحفاظ على توازن سوائل جسمك يمكن أن تخرج عن السيطرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في أنسجتك بدلاً من نقلها بواسطة الأوعية اللمفاوية. عندما يحدث ذلك ، من المحتمل أن يكون لديك تورم - يسمى الوذمة اللمفية - يمكن أن يسبب مشاكل مثل الالتهابات والانسداد. نظرًا لأن نظام المناعة لديك لن يعمل بكفاءة ، فقد يجعلك أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

يمكن أن ينشأ سرطان الجهاز الليمفاوي إما بسبب الخلايا في الجهاز التي تحولت إلى أورام خبيثة ، أو بسبب انخفاض نظام المناعة الذي سمح للخلايا السرطانية بالمرور دون رادع. في كلتا الحالتين ، يمكن أن تنتشر تلك الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم على طول الجهاز الليمفاوي ثم تنمو في مجموعات العقد الليمفاوية.

 

 

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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