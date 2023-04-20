شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية مهمة بعد زراعة الكلى.. أهمها شرب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تناول نظام غذائي صحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة جيدة بعد زراعة الكلى ويمكن أن يتسبب الفشل الكلوي في خسائر كبيرة في الجسم، ولكن مع وجود كلية جديدة، يمكن للمرضى التغلب على معظم قيود التمثيل الغذائي التي واجهوها قبل عملية الزرع.

وحسب ما ذكره موقع health تلعب التغذية السليمة دورًا حيويًا في التعافي بعد الزراعة والصحة على المدى الطويل لمساعدة المرضى على فهم ما يجب فعله وما يجب تجنبه بعد زراعة الكلى.



وهناك نصائح غذائية بعد جراحة زرع الكلى وهى: وهناك نصائح غذائية بعد جراحة زرع الكلى وهى: -شرب المياهيعتبر الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا للتعافي الجيد يعتبر شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا أمرًا مثاليًا يجب تجنب الإفراط في تناول الكافيين لأنه يعمل كمدر للبول. -شرب المياهيعتبر الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا للتعافي الجيد يعتبر شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا أمرًا مثاليًا يجب تجنب الإفراط في تناول الكافيين لأنه يعمل كمدر للبول.





- الطاقة يعد تناول السعرات الحرارية الكافية ضروريًا لمساعدة الجسم على البقاء نشيطًا حتى يتم التئام الجروح بشكل أسرع يوصى باستهلاك 30-35 سعرة حرارية لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا خلال مرحلة التعافي.

يجب أن تكون الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان جزءًا من كل وجبة أو وجبة خفيفة. إذا كان الهضم لا يصل إلى المستوى المطلوب ، فيمكن أيضًا استخدام الحبوب سهلة الهضم مثل الأرز، ولا ينصح بالإفراط في تناول السكر لأن معظم المرضى يتناولون المنشطات.





-البروتينات يرتبط الفشل الكلوي بفقدان كتلة العضلات ، مما يجعل من المهم تناول البروتينات الجيدة بكميات كافية يوميًا، البروتينات ضرورية أيضًا للمساعدة في الحفاظ على سلامة الجهاز المناعي.





-البوتاسيوم كل مريض كلى على دراية بالبوتاسيوم ، وبعد الزرع ، يراقب الفريق الطبي هذا المعدن بصرامة، و تعد مستويات الدم أداة جيدة للمساعدة في اختيار الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الليمون والخوخ والموز أو تجنبها إذا لزم الأمر.





-الصوديوم للصوديوم أهمية كبيرة لقياس صحة الكلى. أثناء وجودك في المستشفى ، سيعطيك فريق التغذية بعض الملح الإضافي عند الحاجة.

الأطعمة النيئة مثل السلطات والفواكه والبراعم غير المطبوخة سيتم تجنبها لمنع دخول الميكروبات ، لأن مثبطات المناعة في الوصفات الطبية تقلل أيضًا من درع المناعة. الوقاية من الالتهابات هي مصدر قلق رئيسي. يجب تجنب بعض الأطعمة مثل الرمان والجريب فروت لأنها موانع مع الأدوية المثبطة للمناعة.