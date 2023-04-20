هل يمكن أن يسبب التدخين السلبى أعراض الربو؟

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القاهرة - سامية سيد - يتسبب الدخان السلبى في تهيج المسالك الهوائية ويؤدي إلى إفراز الرئتين المزيد من المخاط. يضعف دخان التبغ أيضًا الشعيرات الدقيقة التي تسمى الأهداب. تزيل الأهداب المخاط والمهيجات الأخرى من الممرات الهوائية. لذلك ، عندما تكون الأهداب مخاطًا ضعيفًا وتستقر المهيجات في الشعب الهوائية. هذا يؤدي إلى ظهور أعراض الربو وفقا لدراسة كندية نشرها موقع allergyasthmanetwork.

التدخين السلبي هو دخان التبغ الذي ينفثه المدخنون أو ينبعث عن طريق حرق التبغ ويستنشقه الأشخاص القريبون منه. يحدث هذا عندما تكون بالقرب من أشخاص يدخنون.

ما هو التدخين السلبي؟

هل يمكن للتدخين السلبي أن يسبب أعراض الربو؟

التدخين السلبي ضار مثل التدخين. هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال الذين لا يزالون في نمو الرئتين والمسالك الهوائية. الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

كيف يمكنك تجنب التدخين السلبي؟

لا تسمح للآخرين بالتدخين في منزلك أو سيارتك.

تناول الطعام في المطاعم التي لا تسمح بالتدخين. (أقسام "ممنوع التدخين" لا تحميك من التدخين السلبي.]

سجّل طفلك في مراكز الرعاية النهارية والمدارس التي لا تسمح بتدخين التبغ في ساحات المدرسة. علم الأطفال الابتعاد عن التدخين السلبي.

كيف تتجنب نوبات الربو من الدخان؟

أفضل طريقة لتجنب نوبات الربو من السجائر هي الابتعاد عن السجائر ودخان السجائر.

إذا كنت تعاني من الربو والتدخين ، توقف عن التدخين.

إذا كنت تعاني من الربو ، فتجنب التعرض للتدخين السلبي.

الربو والتدخين .

هل التدخين الإلكتروني ضار بالربو؟

تشير الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية هي أجهزة عديمة الدخان وتعمل بالبطاريات. يتم استخدامها لتوصيل النيكوتين مع المنكهات أو المواد الكيميائية الأخرى إلى الرئتين. غالبًا ما يتم بيعها "بنكهات مرحة" تروق للمراهقين والشباب..

أظهرت الدراسة أيضا أن استخدام السجائر الإلكترونية على المدى الطويل يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. وهذا يشمل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية المزمن. أظهرت البيانات أن خطر الإصابة بأمراض الرئة أو الجهاز التنفسي مرتبط بشكل كبير باستخدام السجائر الإلكترونية. كان الخطر أقوى لدى الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية والسجائر العادية..