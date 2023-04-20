شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نقص "فيتامين د" يؤثر على جودة نومك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشفت احدى الدراسات الحديثة ،إن انخفاض مستويات فيتامين د في جسمك ، يمكن أن تسبب مجموعة من الأعراض، منها اضطرابات النوم.وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.
كما اشارت الدكتورة ميندي لاسي إلى أن واحدة من علامات نقص فيتامين D قد تكون قلة النوم، حيث وجدوا أن نقص الفيتامين مرتبط بـ "قصر مدة النوم وبنوعية النوم السيئة.
اعراض نقص فيتامين D :
- إعياء
- ألم أو وجع في العظام
- الشعور بالاكتئاب أو الحزن
- تساقط الشعر
- ضعف العضلات
- فقدان الشهية
- الإصابة بالمرض بسهولة أكبر
- جلد شاحب
الأطعمة الغنية بفيتامين D:
- الأسماك الزيتية
- اللحم الأحمر
- الكبد
- صفار البيض
قال هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن البالغين يجب أن يتناولوا (100 ميكروجرام) من فيتامين D يوميا كحد أقصى.
وإن تناول الكثير من مكملات فيتامين D على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يتسبب في زيادة الكالسيوم في الجسم (فرط كالسيوم الدم). وهذا يمكن أن يضعف العظام ويتلف الكلى والقلب.