شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة يجب تناولها للحصول على عظام صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على صحة العظام أمرًا ضروريًا للصحة العامة والرفاهية، يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن الذي يشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأخرى الداعمة للعظام في منع فقدان العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

فيما يلي 7 أطعمة ثبت أنها تدعم صحة العظام وفقا لموقع " onlymyhealth"

منتجات الألبان

يعتبر الحليب والجبن والزبادي مصادر ممتازة للكالسيوم، وهو معدن ضروري لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، وفقًا للأبحاث، فإن تناول منتجات الألبان بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام، ومع ذلك، من المهم اختيار خيارات قليلة الدسم لتجنب استهلاك الدهون المشبعة الزائدة.

الخضار الورقية الخضراء

الخضراوات مثل الكرنب والسبانخ والكرنب والبروكلي غنية بالكالسيوم وفيتامين K والمغنيسيوم، يلعب فيتامين ك دورًا حيويًا في صحة العظام ، حيث يساعد على تحسين كثافة العظام وتقليل مخاطر الإصابة بالكسور، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد المغنيسيوم على زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين مصادر ممتازة لفيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وبناء عظام قوية، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Nutrients فقد أظهر أن تناول الأسماك الدهنية بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

المكسرات والبذور

اللوز وبذور السمسم وبذور الشيا والمكسرات والبذور الأخرى غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والعناصر المغذية الأخرى الداعمة للعظام، وجدت دراسة أن تناول المكسرات والبذور بانتظام يمكن أن يحسن كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

الفاصوليا والبقوليات

تعتبر الفاصوليا والبقوليات مثل الحمص والعدس والفاصوليا مصادر ممتازة للكالسيوم والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم صحة العظام. وفقًا لدراسة ، فإن تناول الفاصوليا والبقوليات بانتظام يمكن أن يحسن كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

البيض

البيض مصدر جيد لفيتامين د المهم لصحة العظام، بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر البيض أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين الضروري لبناء عظام قوية والحفاظ عليها.

أغذية محصنة

العديد من الأطعمة مثل عصير البرتقال والحبوب والتوفو مدعمة بالكالسيوم وفيتامين د، يمكن أن يساعد استهلاك هذه الأطعمة المدعمة بانتظام في ضمان حصولك على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام. تدعيم الوجبات المدرسية بفيتامين د والكالسيوم يحسن صحة العظام لدى الأطفال ، وفقًا لمجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية.