بيروت - نادين محمد - لكل عشاق القهوة، دراسة حديثة نشرت مؤخرا تثبت فعالية القهوة في خفض مستويات السكر في الدم فقد توصلت إلى أن الكافيين قد يقلل من دهون الجسم وخطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

مستويات عالية من الكافيين

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وفقا لمجلة BMJ Medicine فوائد صحية محتملة للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الكافيين في دمائهم جراء تناول المزيد من القهوة، فقد يساعد تناول ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا ، تحتوي في المتوسط ​​على 70-150 ملجم من الكافيين ، في انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

استخدمت هذه الدراسة الأخيرة تقنية تُعرف باسم التوزيع العشوائي المندلي ، والتي تحدد السبب والنتيجة من خلال الأدلة الجينية.

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القهوة و خفض مستويات السكر في الدم

وجد الفريق متغيرين جينيين شائعين مرتبطين بسرعة التمثيل الغذائي للكافيين، واستخدموهما لحساب مستويات الكافيين في الدم المتوقعة وراثيًا وما إذا كان هذا مرتبطًا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ودهون الجسم.

وجد الباحثون أن ما يقرب من نصف الانخفاض في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري كان مدفوعًا بفقدان الوزن.

في السياق نفسه، من المعروف أن الكافيين يعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويزيد من حرق الدهون ويقلل الشهية ، مع تناول 100 ملغ يوميًا من المقدار نفسه يوميا يزيد من إنفاق الطاقة بنحو 100 سعرة حرارية في اليوم.

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دراسة تثبت فعالية القهوة في خفض مستويات السكر في الدم

قال الدكتور ستيفن لورانس، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة وارويك ، إن الدراسة تعد مثيرة للاهتمام فبافتراض أن فقدان الوزن الناتج عن زيادة استهلاك الكافيين من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، ففي المقابل استهلاك الكافيين قد يتسبب في حدوث خفقان في القلب واضطراب في نظم القلب والعديد من المضاعفات الصحية الآخرى إذا تم تناوله بأفراط .

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المصدر:موقع ديلي ميل