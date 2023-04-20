شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لفتيامين ك.. منها تعزز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ك، له فوائد صحية متعددة، حيث إنه يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على صحة الجسم. وتكمن أهميته في دوره بتنظيم تخثر الدم، وفقا لما نشره موقع Medicalnewstoday.

أوضحت الدراسات أن الفيتامينات تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص، ويمكن الحصول على العديد من الفيتامينات من خلال الأطعمة بشكل طبيعي باتباع نظام غذائي صحي أو من خلال المكملات .

أشارت الأبحاث الحديثة الي أهمية فيتامين "ك" هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويظهر في شكلين: "ك 1" (فيلوكينون أو فيتوناديون) في النباتات، و "ك 2" (عائلة من الجزيئات المعروفة باسم ميناكينون).

الفوائد الصحية للصحة العامة 1.تعزيز صحة العظام

تظهر بعض الدراسات أن مكملات فيتامين "ك 2" قد تقلل من الكسور وتحسن نوعية العظام لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

2.تعزيز صحة القلب

يلعب هذا الفيتامين دورا هاما في خفض ضغط الدم عن طريق منع تراكم المعادن في الأوعية الدموية. الأمر الذي ينعكس بدوره على تعزيز صحة القلب ووظائفه في الجسم.

كشفت نتائج الأبحاث ان فيتامين "ك"يوجد في الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والبروكلي، وفي الفواكه مثل الكيوي والأفوكادو والتوت الأسود. وأيضا في البيض واللحوم ومنتجات الألبان.