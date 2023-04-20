زيت جوز الهند لإنقاص الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد - جزء أساسي في نجاح أي رجيم هو اختيار مصدر صحي للدهون، وعادة ما ينصح باستخدام زيت جوز الهند بفضل خصائصه الرائعة. هل يمكن أن يساعد استخدام زيت جوز الهند حقًا في تخسيس الوزن؟ الإجابة نعم بفضل الأسباب التالية:

1. زيت جوز الهند يمكن يعزز التمثيل الغذائي

يمكن أن يؤدي اضطراب الغدة الدرقية إلى زيادة الدهون. لكن استهلاك زيت جوز الهند يمكن أن يوازن هذه الغدة ويعزز عملية التمثيل الغذائي .

الصورة من موقع istockphoto

2. يعزز الصحة العامة

إن حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات تعزز مناعتك، لذلك يلعب زيت جوز الهند دورًا فعالًا في إنقاص الوزن.

3. زيت جوز الهند يساعد على حرق الدهون

عندما تكون نسبة الدهون في جسمكِ عالية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب وانتفاخ الجسم بالكامل. هذا يمكن أن يجعل الخلايا الدهنية مقاومة لإنتاج الطاقة للجسم. الخصائص المضادة للالتهابات لزيت جوز الهند تساعد في تقليل الالتهاب كما تساعد في حرق الدهون.

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الصورة من موقع pixabay

4. يحد من شهيتك

كونه غنيًا بالدهون المشبعة ، فإن زيت جوز الهند هو مثبط طبيعي للشهية هذا يعني أنك لن تعاني من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

5. مفيد لصحة القلب

فوائد زيت جوز الهند المعززة لصحة القلب تجعله زيتًا رائعًا للطبخ. فقدان الوزن مع الفوائد الإضافية لمناعة قوية وقلب سليم.

الصورة من موقع istockphoto

طريقة تناول زيت جوز الهند:

بالإضافة إلى استخدام زيت جوز الهند للطهي، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة منه إلى كوب من الماء الساخن وشربه على معدة فارغة. سيساعد ذلك في استقلاب الخلايا الدهنية في جسمك وكبح شهيتك بشكل طبيعي.

لكن الخبراء يحذرون بشدة من المبالغة في استهلاك زيت جوز الهند فلا داعي لتناول أكثر من ثلاث ملاعق كبيرة في اليوم.

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المصدر: Eating this