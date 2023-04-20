بيروت - نادين محمد - تعد الإصابة بنزلة برد أمر شائع بشكل لا يصدق يمكن أن يتوقع البالغون 2-3 نزلات برد كل عام ، بينما يمكن أن يصاب الأطفال بما يصل إلى 10 نزلات برد أو أكثر.

يمكن أن تساعد الأدوية في التحكم في أعراض البرد والأنفلونزا، ولكن لا يمكن علاج الزكام بسرعة بشكل كامل عن طريق الأدوية.

يوصي خبراء الصحة لعلاج الزكام بسرعة القيام بالترطيب والحصول على قسط كبير من الراحة من أجل التخلص من الزكام فقد يستمر البرد في المتوسط ​​من 7 إلى 10 أيام ، حتى مع الراحة في ما يلي 10 طرق يمكنك القيام بها لعلاج الزكام بسرعة.

1. تناول الكثير من السوائل

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أفضل شيء يمكنك القيام به للتعافي من البرد هو الراحة وشرب الكثير من السوائل. فعندما تلتهب المسالك الهوائية بسبب الزكام ، فإنها تنتج المزيد من المخاط ، والذي يمكن أن يصبح سميكًا ويصعب عليك السعال.

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يقول نورمان إيدلمان، أستاذ الطب والصحة العامة في جامعة ستوني بروك : "الحفاظ على رطوبة جيدة يساعد على منع جفاف المخاط وزيادة سماكته" .

غالبًا ما يُطلب من الأشخاص تناول المزيد من السوائل في حالة الاصابة بالمرض، ولكن هناك بيانات علمية محدودة حول ما إذا كان ذلك مفيدًا بالفعل .

ومع ذلك ، يمكن أن تتسبب الأمراض في فقد المزيد من السوائل أكثر من المعتاد. على سبيل المثال، تفقد بعض الماء في كل مرة تنفث فيها أنفك، "وتحتاج إلى استبدال السائل الذي تنفخ في كل تلك الأنسجة" ، كما يقول Adriane Fugh-Berman ، أستاذ علم العقاقير وعلم وظائف الأعضاء في جامعة جورج تاون. لذلك، حاولي تناول ما لا يقل عن 8 أكواب.



2. الحصول على قسط كافٍ من النوم

يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى إضعاف جهاز المناعة لديك ، مما قد يجعل من الصعب على جسمك محاربة العدوى. حاولي النوم ما بين سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

إذا كنت تعاني من الانسداد وتواجهين صعوبة في النوم ، فقد يساعدك الاستلقاء على ظهرك مع دعم رأسك بوسادة إضافية. يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في تصريف المخاط من الجيوب الأنفية أثناء النوم.

الصورة من موقع AdobeStock

3. استخدم قطرات المحلول الملحي

غالبًا ما يكون الاحتقان الذي تشعر به أثناء نزلة البرد ناتجًا عن وجود مخاط سميك أو جاف في الجيوب الأنفية والممرات الأنفية ويمكن أن يساعد غسل الممرات الأنفية بمحلول ملحي على ترطيب المخاط ، مما يسهل التخلص منه.

يمكنك إيجاد قطرات الأنف المالحة في معظم الصيدليات. لاستخدام محلول ملحي من زجاجة ضغط ، اتبع الخطوات التالية :

الصورة من موقع AdobeStock

1. املائي الزجاجة بالمحلول الملحي.

2. أدخلي الزجاجة في فتحة أنف واحدة.

3. اضغطي برفق أو صبي المحلول الملحي للخلف في فتحة الأنف.

4. يجب تصريف المحلول الملحي من فتحة الأنف الأخرى أو من فمك.

5. كرري ذلك مع فتحة الأنف الأخرى.

6. نفثي أنفك بلطف بعد الانتهاء.

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4. الغرغرة بالماء المالح

إذا كنت تعاني من التهاب الحلق وتورمه ، يمكنك تجربة الغرغرة بالماء المالح لتخفيف الألم فللقيام بالغرغرة بالمياه المالحة، اتبعي الخطوات التالية:

1. اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الملح في ثمانية أونصات من الماء الدافئ.

2. قومي بإمالة رأسك للخلف والغرغرة بالماء مع التأكد من عدم ابتلاعه.

الصورة من موقع AdobeStock

5. تناول مسكنات الألم

غالبًا ما تسبب نزلات البرد الصداع ، خاصة إذا كنت تعاني من احتقان شديد. يمكن أن يساعد تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين في تخفيف الألم.

إذا أصبت بالحمى، فمن الأفضل تناول عقار الاسيتامينوفين ، الذي يعمل كمسكن للألم ومخفف للحمى.

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الصورة من موقع AdobeStock

6. أخذ ملعقة من العسل

يمكن أن يقلل العسل من الالتهاب مما يساعد على الشعور بالتهاب الحلق.

يمكن أن يعمل أيضًا كمثبط طبيعي للسعال : قد يتهيج المريء عند الإصابة بنزلة برد - يمكن أن يؤدي هذا التهيج إلى تحفيز منعكس يحفز العضلات في مجرى الهواء لديك مما يجعلك تسعل.

يمكن أن يساعد العسل في تهدئة هذا التهيج وتهدئة رغبتك في السعال .

أضيفي ملعقة من العسل إلى كوب من الشاي الساخن أو الماء لفائدة البخار ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف المخاط وتخفيف الاحتقان.

الصورة من موقع istockphoto

7. علاج الزكام بسرعة برشفة السوائل الدافئة

قد يساعد شرب السوائل الدافئة مثل المرق أو الشاي في تخفيف الأعراض مثل التهاب الحلق وجعل أنفك تشعر بانسداد أقل.

ولكن إذا كنت تشربين الشاي، فتأكدي من اختيار خيار خالٍ من الكافيين مثل الشاي منزوع الكافيين أو شاي الأعشاب.

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المصدر:موقع هيلث لاين