شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على مستوى الدهون الثلاثية الخطيرة مثل الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الثلاثية نوع من الدهون الموجودة فى الدم، وتكون معظم دهون الجسم دهون ثلاثية لأنها سعرات حرارية غير مستخدمة، وتساعد الدهون الثلاثية فى الدم فى نقل الدهون من نسيج إلى آخر والجلوكوز فى الدم من الكبد، وبتناول الأطعمة الغنية بالدهون التى لا يحتاجها الجسم يتم تخزينها على الفور فى الخلايا الدهنية على شكل دهون ثلاثية، وإليك نصائح للحفاظ على المستويات الصحية من الدهون الثلاثية وفقا لما نشره موقع healthshots.

لماذا يعتبر الحفاظ على المستويات المثلى من الدهون الثلاثية أمرًا مهمًا؟

يعد الحفاظ على مستويات الدهون الثلاثية ضمن النطاق الطبيعى أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم، وتعتبر النوبات القلبية والسكتات الدماغية والتهاب البنكرياس من المخاطر التى تزيد من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول، ويمكنك الحفاظ على مستويات صحية من الدهون الثلاثية باتباع أسلوب حياة صحى.

ما الذى يسبب ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية؟

قد يصاب المرء بارتفاع شحوم الدم (ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية) إذا كان يستهلك سعرات حرارية أكثر مما يمكنه حرقه، يحدث فرط شحوم الدم نتيجة تناول السعرات الحرارية الزائدة بانتظام والتى لا يستطيع الجسم استخدامها على الفور، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب تناول السكر الزائد، والسمنة، والتدخين، ومرض السكرى من النوع 2 غير المنضبط، وما إلى ذلك.

كيف تختلف الدهون الثلاثية عن الكوليسترول؟

يعتبر كل من الكوليسترول والدهون الثلاثية من المركبات الدهنية المعروفة باسم الدهون، والكوليسترول ليس من الدهون، وينتج الكبد الكوليسترول، وهو مادة كيميائية شمعية، يتم استخدامه لإنشاء جدران الخلايا، ودعم الجهاز العصبى، وهو ضرورى لعملية الهضم وتخليق الهرمونات.

اختبار للتحقق من مستويات الدهون الثلاثية

يوصى بإجراء اختبار فحص الدم المعروف باسم ملف تعريف الدهون لاكتشاف التشوهات في الدهون مثل الدهون الثلاثية، فهو فحص دم بسيط قد يتطلب منك الصيام لمدة 12 ساعة للحصول على قراءة دقيقة، ويساعد اختبار مستوى الدهون الثلاثية أيضًا مقدم الرعاية الصحية فى تحديد ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب أم لا، يمكنهم التوصية بنظام غذائي وفقًا للنتائج.

قراءة مستويات الدهون الثلاثية

عادي: أقل من 150 مجم / ديسيلتر (ملليغرام لكل ديسيلتر)

ارتفاع حدودي: 150-199 ملجم / ديسيلتر

مرتفع: 200-499 ملجم / ديسيلتر

مرتفع جدا: +500 ملجم / ديسيلتر

يمكن أن يشير مستوى الدهون الثلاثية فوق 150 مجم / ديسيلتر إلى:

قصور الغدة الدرقية

أمراض القلب مثل احتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) أو السكتة الدماغية

اضطرابات التمثيل الغذائي مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري غير المنضبط والسمنة

داء السكري من النوع 2

الاضطرابات الوراثية التي قد تسبب سوء تحويل الدهون إلى طاقة

نصائح تتعلق بنمط الحياة لإدارة مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة البدنية بانتظام

تجنب الأطعمة المكررة والمعالجة

الإقلاع عن التدخين

قلل من استهلاك السكر

استهلك الدهون الصحية كبديل للدهون المشبعة

تغيير نظامك الغذائي ليناسب احتياجاتك وصحتك