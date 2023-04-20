شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وآثارها الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضغط الدم هو القوة التى يمارسها الدم ضد جدران الشرايين ويعتمد هذا الضغط على مقاومة الشرايين، ويحدد مدى صعوبة عمل القلب لضخ الدم، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة ترتفع فيها قوة تدفق الدم عبر الشرايين باستمرار، ويمكن أن يؤدى عدم علاج ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية خطيرة ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وحسب ما ذكره موقع HELTHY يطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه فى كثير من الأحيان لا يسبب أى أعراض تحذيرية واضحة، قد تزيد بعض السمات الجسدية وخيارات نمط الحياة الضارة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لكن العادات الصحية يمكن أن تساعد فى الوقاية منه والسيطرة عليه.

وهناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لخفض ضغط الدم، مثل ممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، والحد من الصوديوم (الملح) في نظامك الغذائي، والحد من تناول الكحول، والحفاظ على وزن صحي، وإدارة الإجهاد، ومع ذلك قد يلزم علاج ارتفاع ضغط الدم بأدوية تسمى خافضات ضغط الدم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات الصحية الأخرى بعض الأدوية المستخدمة فى علاج ارتفاع ضغط الدم هى..

- تساعد مدرات البول على التحكم في ضغط الدم من خلال مساعدة الجسم على التخلص من الملح والماء الزائدين.

- تعمل حاصرات بيتا على خفض ضغط الدم وتقليل عبء عمل القلب عن طريق تقليل إخراج الدم من القلب.

- تعمل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين على إرخاء الأوعية الدموية وتسبب فتحها ، وبالتالي خفض ضغط الدم.

- تساعد حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 الأوعية الدموية على البقاء مفتوحة وتقليل ضغط الدم.

- تعمل حاصرات قنوات الكالسيوم على فتح الأوعية الدموية الضيقة وتقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم.

- تعمل حاصرات ألفا على إرخاء الشرايين وتقليل مقاومة تدفق الدم ، وبالتالي تقليل ضغط الدم.



الآثار الجانبية الشائعة لأدوية ضغط الدم الآثار الجانبية الشائعة لأدوية ضغط الدم إذا وصفت لك أدوية لارتفاع ضغط الدم وتعاني من آثار جانبية، يجب عليك إبلاغ طبيبك بهذه الأعراض قد يكون قادرا على تعديل جرعة الدواء الخافض للضغط أو تحويلك إلى نوع آخر من الأدوية يمكن تحمله بشكل أفضل. بعض الآثار الجانبية الشائعة للأدوية الخافضة للضغط بعض الآثار الجانبية الشائعة للأدوية الخافضة للضغط

- يمكن أن تقلل مدرات البول من مستوى المعادن في الجسم ، مثل البوتاسيوم ، ما يؤدي إلى آثار جانبية مثل تقلصات الساق والضعف.

- تشمل الآثار الجانبية الشائعة لحاصرات بيتا الأرق ، والتعب ، والاكتئاب ، وبطء ضربات القلب ، وبرودة اليدين والقدمين.

- تشمل الآثار الجانبية المحتملة لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين السعال الجاف والطفح الجلدي وفقدان التذوق.

- يمكن أن تسبب حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين دوخة عرضية.

- تشمل الآثار الجانبية الملحوظة لحاصرات قنوات الكالسيوم الخفقان ، والإمساك ، والدوخة ، والصداع ، وتورم الكاحلين.

- يمكن أن تسبب حاصرات ألفا تسرع معدل ضربات القلب والدوخة كآثار جانبية.