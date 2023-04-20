شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى الأخضر يحسن ضغط الدم ويخفض الوزن لدى مرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب مادة الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي دورًا في زيادة التمثيل الغذائي لدينا والمساهمة في فقدان الدهون بمرور الوقت، كما يحتوى الشاي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية من خفض ضغط الدم، والمساعدة في اصلاح الخلايا التالفة ، و تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما ذكره موقع " eatthis"

ويمكن تقسيم الشاي المحتوي على الكافيين إلى عدة فئات: أخضر ، أسود ، أبيض ، وياسمين. من بين هذه الأصناف ، الشاي الأخضر هو الأكثر بحثًا باعتباره لاعبًا رئيسيًا في فقدان الدهون، لقد ثبت أن الكافيين الموجود في الشاي الأسود يزيد من معدل الأيض وقد يثبط منبهات الشهية عند مقارنته بخيارات المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، مما يساهم في فقدان الدهون بمرور الوقت.

الشاي الأخضر غنى بمضادات الأكسدة:

إذا كان عليك اختيار نوع معين من الشاي والذي يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في جسمك ، يبدو أن الشاي الأخضر هو الحل.

الشاي الأخضر على وجه الخصوص غني بـ EGCG ، أحد مضادات الأكسدة التي تمت دراستها إلى حد كبير لدورها في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وجدت إحدى الدراسات أن أربعة أكواب من الشاي الأخضر تؤثر على الوزن وتحسن مستويات ضغط الدم لدى مرضى السكري.

وجدت دراسة استمرت 14 عامًا أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بمضادات الأكسدة، بما في ذلك بمضادات الاكسدة والفلافونويد الموجودة في الشاي، كان مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل في نهاية الدراسة.

يمكن أن يكون اختيار الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة أمرًا رائعًا لصحتنا ، وقد يكون له فائدة إضافية تتمثل في انخفاض مؤشر كتلة الجسم بمرور الوقت، وشاي الأعشاب منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يكون بديلاً مرضيًا لتناول الوجبات الخفيفة في الليل، إذا وجدت نفسك بحاجة إلى شيء حلو ومهدئ في الليل ، فقد يكون شاي الأعشاب هو الخيار الأمثل لك.