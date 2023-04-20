شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بدائل طبيعية للسكر لتحسين الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكر هو أحد المكونات التي يستهلكها الكثير منا يوميًا في وجباتنا الغذائية، سواء كان ذلك في قهوة الصباح أو المخبوزات أو حتى في الأطعمة المعلبة، فإن السكر موجود في كل مكان، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل مرض السكري والسمنة وتسوس الأسنان. هذا هو السبب في أن العثور على بدائل طبيعية للسكر يمكن أن يساعدك في الحفاظ على نمط حياة صحي مع الاستمرار في الاستمتاع بالطعم الحلو الذي تتوق إليه.

بدائل طبيعية للسكر لصحة أفضل

وفقا لموقع " onlymyhealth" أفضل البدائل الطبيعية للسكر والتي يمكنك دمجها في نظامك الغذائي لتحسين الصحة العامة.

1. ستيفيا

ستيفيا هو مُحلي طبيعي يأتي من أوراق نبات الستيفيا، هو بديل ممتاز للسكر لأنه منخفض السعرات الحرارية وليس له أي تأثير على مستويات السكر في الدم. أظهرت الدراسات أيضًا أن ستيفيا لها خصائص مضادة للأكسدة ويمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

يمكن استخدام ستيفيا بعدة طرق ، بدءًا من تحلية القهوة والشاي وحتى خبز الحلويات. يمكنك العثور على ستيفيا في شكل سائل أو مسحوق في معظم متاجر الأطعمة الصحية أو عبر الإنترنت.

2. العسل

العسل مُحلي طبيعي تم استخدامه لعدة قرون، فهو بديل رائع للسكر لأنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، العسل أيضًا معزز للطاقة الطبيعية وله خصائص مضادة للجراثيم.

عند استخدام العسل كبديل للسكر، من المهم أن تتذكر أنه لا يزال شكلاً من أشكال السكر ويجب استخدامه باعتدال، يمكنك استخدام العسل في الخبز ، أو دهنه على الخبز المحمص ، أو كمُحلي في الشاي والمشروبات الأخرى.

3. شراب القيقب

شراب القيقب هو بديل طبيعي آخر للسكر المليء بمضادات الأكسدة والمغذيات، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وله مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من السكر العادي، مما يعني أنه لن يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يعد شراب القيقب خيارًا رائعًا لإضافة الحلاوة إلى دقيق الشوفان أو الفطائر أو الزبادي، يمكنك أيضًا استخدامه في الخبز والطهي ، ولكن تأكد من تقليل كمية السائل في وصفتك لحساب السائل المضاف من الشراب.

4. التمر

التمر فاكهة طبيعية غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنها مصدر رائع للحلاوة الطبيعية ويمكن استخدامها كبديل للسكر في العديد من الوصفات.

لاستخدام التمر كبديل للسكر، قم ببساطة بهرسها في معالج الطعام أو الخلاط حتى تشكل عجينة، يمكنك استخدام هذا المعجون في وصفات الخبز أو كمُحلي في العصائر والمشروبات الأخرى.

5. سكر جوز الهند

سكر جوز الهند هو مُحلي طبيعي مصنوع من عصارة أشجار نخيل جوز الهند. إنه منخفض على مؤشر نسبة السكر في الدم ويحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يحتوي سكر جوز الهند أيضًا على نكهة غنية تشبه السكر البني.

يمكنك استخدام سكر جوز الهند كبديل للسكر البني في وصفات الخبز أو كمُحلي في القهوة والشاي والمشروبات الأخرى، ومع ذلك ، مثل جميع بدائل السكر ، من المهم استخدام سكر جوز الهند باعتدال.

السكر عنصر منتشر في العديد من وجباتنا الغذائية، ويمكن أن يؤدي تناول السكر المفرط إلى مشاكل صحية، ومع ذلك ، هناك بدائل طبيعية للسكر يمكن أن تساعدك في الحفاظ على نمط حياة صحي مع الاستمتاع بالمذاق الحلو الذي تتوق إليه.