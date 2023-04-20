شكرا لقرائتكم خبر عن يعزز صحة القلب.. 7 فوائد صحية لحليب جوز الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان حليب جوز الهند عنصرًا أساسيًا في العديد من المأكولات الاستوائية لعدة قرون، يتم استخراجه من اللب المبشور لجوز الهند الناضج وهو مكون متعدد الاستخدامات في الطهي ، لا سيما في الكاري والحساء والعصائر. ومع ذلك ، فإن حليب جوز الهند هو أكثر من مجرد مكون للطهي ، فهو يقدم أيضًا العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تحسن الرفاهية العامة.

الفوائد الصحية لحليب جوز الهند

وفقا لموقع " onlymyhealth"، نستكشف الفوائد الصحية لحليب جوز الهند وكيف يمكنك دمجه في نظامك الغذائي.

1. غني بالمغذيات

يعتبر حليب جوز الهند مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك الفيتامينات C و E و B1 و B3 و B5 و B6 والحديد والسيلينيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) ، وهي نوع من الدهون الصحية التي يتم استقلابها بسرعة عن طريق الكبد وتحويلها إلى طاقة ، مما يجعلها مصدرًا رائعًا للوقود للجسم.

2. يقوي المناعة

تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في حليب جوز الهند على تقوية جهاز المناعة. يحتوي على حمض اللوريك، وهو حمض دهني متوسط ​​السلسلة يتحول إلى مونولورين في الجسم، يحتوي Monolaurin على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات ، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات.

3. يساعد على الهضم

يحتوي حليب جوز الهند على كمية عالية من الألياف التي تساعد على الهضم عن طريق تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك، تحتوي في حليب جوز الهند أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا الضارة في الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا المفيدة.

4. يعزز صحة القلب

يحتوي حليب جوز الهند على الدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول HDL (الجيد)، وبالتالي تعزيز صحة القلب، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

5. يدعم فقدان الوزن

يحتوي حليب جوز الهند على معادن وألياف، والتي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وزيادة استهلاك الطاقة، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن، تساعد الألياف الموجودة في حليب جوز الهند أيضًا على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الشهية، مما يسهل الحفاظ على وزن صحي.

6. يقلل الالتهاب

يحتوي حليب جوز الهند على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، يرتبط الالتهاب المزمن بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية ، بما في ذلك التهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في حليب جوز الهند على تقليل الالتهاب والحماية من هذه الحالات.

7. يعزز صحة الجلد والشعر

يحتوي حليب جوز الهند على حمض اللوريك الذي يساعد على ترطيب البشرة ومنع الجفاف. كما أنه يحتوي على فيتامينات C و E ، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للدهون الصحية الموجودة في حليب جوز الهند أن تعزز نمو الشعر الصحي وتقلل من تساقط الشعر.

كيف تدمج حليب جوز الهند في نظامك الغذائي؟

حليب جوز الهند مكون متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطباق. فيما يلي بعض الطرق لدمجه في نظامك الغذائي:

1. أضفه إلى العصائر

يمكن أن يضيف حليب جوز الهند الدسم والنكهة إلى العصائر الخاصة بك. جرب مزجها بالفواكه والخضراوات ومسحوق البروتين لوجبة إفطار مغذية أو وجبة خفيفة.

2. استخدامه في الأكلات

حليب جوز الهند هو عنصر شائع في العديد من أطباق الكاري، استخدمه كأساس لصلصة الكاري وأضف الخضار والبروتينات المفضلة لديك.

3. عمل اللبن الزبادي بحليب جوز الهند

امزج حليب جوز الهند مع البروبيوتيك واتركه يتخمر لصنع بديل زبادي كريمي منعش.

4. استخدامه في الخبز

يمكن استخدام حليب جوز الهند في وصفات الخبز كبديل للحليب خالي من منتجات الألبان. يمكن استخدامه أيضًا بدلاً من الكريمة في وصفات مثل فطيرة كريمة جوز الهند.