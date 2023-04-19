مصدر يكشف أن كيت ميدلتون حُرمت من وداع الملكة إليزابيث بسبب ميغان ماركل

كشف الكاتب روبرت جوبسن، مؤلف كتاب «ملكنا»، أن كيت ميدلتون قد حُرمت من وداع الملكة إليزابيث الأخير، ولم ترافق زوجها إلى قلعة بالمورال بأمر من الملك تشارلز الثالث؛ وذلك منعاً من حضور ميغان ماركل برفقة زوجها الأمير هاري.

وورد في حديث الكاتب أن حضور أميرة ويلز مع زوجها الأمير ويليام كان سيجعل الأمير هاري يصر على اصطحاب زوجته الممثلة الأمريكية معه إلى أسكتلندا.

وتابع جوبسن حديثه لصحيفة Daily Telegraph في أستراليا بالقول إن الملك تشارلز حصر الحضور بأولاد الملكة إليزابيث وأحفادها، ومنع حضور الزوجات، لكنها في الحقيقة كان كل ما يسعى له هو منع ميغان ماركل من الحضور.

وأكد الكاتب أن كيت كانت تتمنى أن ترافق زوجها وإلقاء النظرة الأخيرة على الملكة قبل أن تفارق الحياة، لكنها احترمت القرار الذي اتُّخذ خاصة أنه لم يكن موجهاً لها بشكل خاص، بل لميغان ماركل.

الأمير هاري ليلة وفاة الملكة إليزابيث

وكانت صحيفة الدايلي ميل البريطانية قد ذكرت بعد أسبوعين من وفاة الملكة أن إشكالاً كبيراً حصل بين الملك تشارلز ونجله الأمير هاري على خلفية حضور ميغان ماركل معه إلى أسكتلندا.

وورد في التقرير أن الأمير هاري رفض تناول العشاء مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه أمير ويلز ويليام في بالمورال بعد خلاف مع والده على إثره منع الملك ميغان ماركل من الانضمام إلى العائلة المالكة عشية وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كما ذكرت الصحيفة أن الملك تشارلز اتصل بالأمير هاري وأخبره أنه من غير المناسب اصطحاب ميغان ماركل معه، وحصل بينهما نقاش كبير تسبب بأن فاتته الطائرة التي تقل شقيقه الأمير ويليام والأمير أندرو إضافة إلى الأمير إدوارد إلى أسكتلندا.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت عشية تردي الوضع الصحي للملكة إليزابيث الثانية، وقبل إعلان وفاتها، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل سيتوجهان إلى أسكتلندا؛ بعدما أعرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية عن قلقهم إزاء وضعها الصحي، نقلاً عن الناطق الرسمي باسمهما.

ولكن تبين بعد هذا الخبر أن الأمير هاري توجه إلى هناك منفرداً، ووصل بعد إعلان وفاة جدته الملكة، وغادر في اليوم التالي إلى بريطانيا عبر الخطوط الجوية البريطانية وحيداً.

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