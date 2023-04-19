شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر غذائية تعزز هرمون الغدة الدرقية.. أبرزها السيلينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الغدة الدرقية ، جزءًا مهمًا من جسم الإنسان، يفرز الهرمونات التي بدورها تساعد في الحفاظ على عمل الدماغ والقلب والعضلات والأعضاء الأخرى، إذا حدث خطأ ما في أدائه ، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات صحية، لذلك من الضروري الحفاظ على صحة الغدة الدرقية، فالنظام الغذائي المتوازن مهم للحفاظ على وظائف الغدة الدرقية الصحية، وبينما يتصدر اليود القائمة ، فإنه ليس المغذيات الدقيقة الوحيدة التي تؤثر على الغدة الدرقية، وإليك أهم العناصر الغذائية التي تعزز صحة الغدة الدرقية، وفقا لما نشره موقع "ndtv"

5 عناصر غذائية أساسية لتعزيز وظيفة الغدة الدرقية:1. اليود:

اليود ضروري لوظيفة الغدة الدرقية لأنه يدعم إنتاج هرمون الغدة الدرقية، إن "ثلاثي يودوثيرونين (T3) وثيروكسين (T4) هما هرمونات الغدة الدرقية التي تحتوي على اليود ، ويؤدي نقص اليود إلى أمراض الغدة الدرقية.

2. فيتامين د:

لقد سمعنا في كثير من الأحيان خبراء الصحة يشهدون بتناول الفيتامينات المناسبة، أما فيتامين د فهو يؤثر على الغدة الدرقية، انخفاض مستويات هذا الفيتامين يؤدي إلى التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو ومرض جريف.

3 - السيلينيوم:

وفقًا لأخصائي التغذية Lovneet Batra ، فهو معدن ضروري لإنتاج هرمون الغدة الدرقية ، ويساعد على حماية الغدة الدرقية من التلف المحتمل الناجم عن الإجهاد التأكسدي.

4. الزنك:

معدن آخر مطلوب لعمل الغدة الدرقية بشكل مناسب هو الزنك ، لأنه يعزز إنتاج هرمون الغدة الدرقية، الزنك مسئول أيضًا عن الحفاظ على مستويات المصل المناسبة من T3 و T4 بالإضافة إلى هرمون الغدة الدرقية (TSH).

5. الحديد:

الغدة الدرقية تحتاج إلى الحديد لتحويل T4 إلى T3" ، وهو الشكل النشط لهرمون الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط نقص الحديد أيضًا بضعف الغدة الدرقية.

فيتامين ب والنحاس والفيتامينات أ و هـ هي بعض العناصر الغذائية الأخرى المطلوبة للوظيفة المثلى للغدة الدرقية، يمكن أن يؤثر نقص واحد أو أكثر من العناصر الغذائية على صحة الغدة الدرقية بشكل سلبي ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية.