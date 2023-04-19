شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية لتهدئة القناة الهضمية غير الصحية.. أبرزها الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدى زيادة استهلاك الأطعمة المصنعة إلى زيادة اضطرابات الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي وعدم تحمل اللاكتوز ومتلازمة الأمعاء المتسربة، نعلم جميعًا أن معظم آلامنا العقلية والجسدية تولد من أمعاء غير صحية، يمكن أن تعيق القناة الهضمية المختلة جودة حياتنا، كما يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأمعاء من مشكلات في الصحة العقلية، وإليك 5 علاجات منزلية لأمعاء صحية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

1. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تهدئة الأمعاء وتقليل الالتهاب، يمكنك تناول الزنجبيل بأشكال مختلفة مثل شاي الزنجبيل أو الزنجبيل المبشور في وجبات الطعام أو مكملات الزنجبيل.

2. البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا جيدة تساعد في تطوير أمعاء صحية عن طريق موازنة بكتيريا الأمعاء، يمكنك العثور على البروبيوتيك في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي واللبن الرائب ومخلل الكرنب والخضراوات المخمرة الأخرى.

3. زيت النعناع

ثبت أن النعناع له تأثيرات مهدئة على القناة الهضمية ، والتي يمكن أن تساعد في مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم، يمكنك تناول النعناع على شكل شاي النعناع أو استخدام زيت النعناع الأساسي في العلاج بالروائح أو تخفيفه في زيت ناقل لتدليك منطقة البطن.

4. زلق الدردار

الدردار الزلق هو عشب تم استخدامه لعدة قرون لتهدئة الجهاز الهضمي، يشكل طبقة واقية على بطانة الأمعاء ، مما يقلل الالتهاب ويعزز الشفاء.

5. مرق العظام

مرق العظام هو سائل غني بالمغذيات يُصنع عن طريق غلي العظام واللحوم والخضراوات، إنه غني بالكولاجين والجيلاتين والعناصر الغذائية الأخرى الصديقة للأمعاء التي يمكن أن تساعد في دعم بطانة الأمعاء الصحية وتحسين الهضم.