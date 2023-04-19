شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. نقص التغذية يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لنقص التغذية تأثير كبير على أجسامنا وعقولنا، بما في ذلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام، يتواصل جسمنا معنا عندما نفتقر إلى بعض العناصر الغذائية والمعادن، وإحدى الطرق التي يتجلى بها ذلك هي من خلال الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

عندما نستهلك الأطعمة غير الصحية والمعالجة والسكرية، فإننا نلبي رغباتنا الشديدة في تناول الطعام مؤقتًا، ولكن يبقى السبب الجذري دون معالجة. في هذه المقالة ، سوف نستكشف الرابط بين النقص الغذائي والرغبة الشديدة في تناول الطعام ونسلط الضوء على أوجه القصور التي قد تؤدي إلى زيادة تناول السكر، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الرابط بين النقص الغذائي والرغبة الشديدة:

يحتاج جسمنا إلى مدخول متوازن من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن ليعمل على النحو الأمثل. يمكن أن يؤدي نقص أي من هذه العناصر الغذائية إلى مجموعة من الأعراض الفسيولوجية والنفسية.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام هي إحدى الطرق التي يحاول بها الجسم توصيل احتياجاته الغذائية. إلى جانب هذا التوتر ، يمكن أن تؤثر قلة النوم وعوامل نمط الحياة الأخرى أيضًا على امتصاص العناصر الغذائية ، مما يؤدي إلى أوجه القصور والرغبة الشديدة. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى استنفاد المغنيسيوم في الجسم ، في حين أن النوم غير الكافي يمكن أن يؤثر على التمثيل الغذائي في الجسم ويستنزف الفيتامينات والمعادن الأساسية ، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المصنعة.

النقص الغذائي الذي قد يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من السكر:1. الكروم

الكروم معدن أساسي ينظم التمثيل الغذائي للأنسولين والجلوكوز ، مما يؤثر على مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي نقص الكروم إلى مقاومة الأنسولين وزيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر، يمكن أن تؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المكرر والكربوهيدرات إلى تفاقم المشكلة ، مما يؤدي إلى مزيد من الاختلالات في مستويات الأنسولين والجلوكوز. تشمل بعض الأعراض الشائعة لنقص الكروم التعب والتهيج والاكتئاب.

2. فيتامين ب 6

فيتامين ب 6 مسئول عن مجموعة من الوظائف الجسدية ، بما في ذلك استقلاب الأحماض الأمينية وإنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 6 إلى الاكتئاب وتقلبات المزاج وانخفاض مستويات الطاقة ، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر كدعم سريع للطاقة، غالبًا ما يتم استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر للشعور بالتحسن بسرعة ، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

3. الزنك

يعتبر الزنك ضروريًا لوظيفة المناعة والهضم السليم ، ولكنه مسئول أيضًا عن تنظيم مستويات الأنسولين واستقلاب الكربوهيدرات. الزنك ضروري أيضًا لإدراك حاسة الشم والتذوق ، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى انخفاض في إدراك التذوق ، مما يؤدي إلى تناول كميات أكبر من السكر والملح لتعويض قلة التذوق. يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى انخفاض مستويات الطاقة وانخفاض المناعة والرغبة الشديدة في تناول السكر.

4. المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن مهم مسؤول عن أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم. يلعب دورًا مهمًا في وظيفة الأعصاب والعضلات ، وتنظيم مستويات السكر في الدم ، وتعزيز النوم المريح. يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر ، وخاصة الشوكولاتة ، حيث أن الشوكولاتة غنية بالمغنيسيوم. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤثر نقص المغنيسيوم على الحالة المزاجية ، مما يؤدي إلى الاكتئاب والقلق ، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر كوسيلة للتحكم في الاضطرابات العاطفية.

يلعب نقص التغذية دورًا مهمًا في الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، بما في ذلك تناول كميات كبيرة من السكر. من خلال معالجة أوجه القصور الأساسية ، يمكننا كسر حلقة الرغبة الشديدة في تناول السكر غير الصحي وتعزيز الصحة والرفاهية المثلى.