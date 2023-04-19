شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الألياف على صحة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف من أفضل أنواع الأطعمة التي تساعد في إدارة الوزن ويمكن أن تساعد أيضًا في موازنة البكتيريا في الأمعاء، وتقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وحسب ما ذكره موقع healthmatters هناك فأن أبرز فوائد الألياف على صحتك هي:

1. يحافظ على حركة الجهاز الهضمي

"الألياف تساعد فقط على تدفق المسار الهضمي كلما زاد تناول الألياف، قلت احتمالية الإصابة بالإمساك.

2. يمكن أن تساعد الألياف في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون

كلما قل الوقت الذي يتلامس فيه البراز مع جدار الجهاز الهضمي والقولون، قل احتمال تعرض الشخص لخطرالإصابة بأشياء مثل الالتهاب، أوالتغيرات الخلوية التي يمكن أن تؤدي إلى أشياء مثل سرطان القولون على الطريق .

3. يبقيك ممتلئًا ، لفترة أطول

كلما احتوت الوجبة الخفيفة أو الوجبة على ألياف أكثر ، كلما طالت مدة شعورك بالشبع، الألياف تساعدك على الشعور بالرضا ، لذلك يمكن أن تساعد أيضًا في تنظيم الشهية وتجنب الإفراط في تناول الطعام بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين التحكم في الكمية والحفاظ على وزن صحي ، تعتبر الألياف أداة رائعة.

إن الحفاظ على وزن صحي شخصي له تأثير بعيد المدى: إنه مرتبط بتقليل مخاطر أشياء مثل أمراض القلب وتطور متلازمة التمثيل الغذائي، والتي ترتبط بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم."

4. الألياف تحسن صحة الأمعاء بشكل عام

الألياف هي غذاء للبكتيريا الموجودة في الأمعاء. " البروبيوتيك هي البكتيريا التي تمنح فوائد صحية في الجهاز الهضمي لدينا فكلما زادت الألياف التي تحصل عليها في نظامك الغذائي ، ستعمل على تعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي ".

5. يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ،

كما يمكن أن تساعد الألياف في تنظيم مستويات الأنسولين ، إنها لا تساعد فقط في إدارة ميكروبيوم الأمعاء والوزن ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب ، ولكن الألياف تساعد أيضًا في استقرار مستويات السكر في الدم."

الإفراط في تناول السكريات البسيطة سيؤدي إلى رفع مستويات الأنسولين والسكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، في حين أن الأطعمة النشوية والألياف ستحافظ في الواقع على مستويات الأنسولين منتظمة وتحافظ على مستويات السكر في الدم حيث يفترض أن تكون ".