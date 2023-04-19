شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية توصى بهذا المشروب لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت النوبة القلبية واحدة من المخاوف الصحية الرئيسية هذه الأيام، وهناك العديد من العوامل المسئولة عن النوبات القلبية لدى الشباب، بما فى ذلك تغيير أنماط الحياة، وغالبًا ما يوصى باتباع نظام غذائى صحى ونمط حياة نشط للحفاظ على صحة قلبك، وقالت أخصائية التغذية أنجالى موكرجى إن هناك مشروب فعال مفيد للقلب، ونستعرض فى هذا التقرير المكونات وفقا لما نشره موقع ndtv.

المكونات التى تحتاجها لعصير مضاد للذبحة الصدرية

أناناس مفروم طازج - 250 جم

مسحوق بذور الكتان - 1 ملعقة كبيرة.

عصير ليمون - 1 ملعقة صغيرة

الزنجبيل الطازج - 1 ملعقة كبيرة

ملح صخرى حسب الرغبة

طريقة صنع العصير

1. اخلط قطع الأناناس والزنجبيل معا.

2. قم بتصفيته بحثًا عن أى بقايا، وأضف الملح الصخرى وعصير الليمون ومسحوق بذور الكتان.





أهمية جميع المكونات الرئيسية المستخدمة في تحضير هذا المشروب1- الأناناس

يحتوى الأناناس على كمية عالية من البروميلين وهو أحد أقوى إنزيمات هضم البروتين، ويساعد البروميلين أيضًا فى زيادة تدفق الدم عبر القلب عن طريق توسيع العضلات التى تحيط بالأوعية الدموية الرئيسية، وهو أمر مهم جدًا فى علاج الذبحة الصدرية، الأناناس له تأثير مضاد للتجلط قد يساعد فى منع السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

2- بذور الكتان

بذور الكتان مليئة بالزيوت التى تتحول إلى أوميجا 3 فى الجسم، التى تساعد فى تقليل تكوين الجلطة والحفاظ على الدم رقيقًا.

3- الزنجبيل

الزنجبيل أحد المكونات الأكثر استخدامًا فى كل منزل هندى، وله قدرة على مقاومة التخثر، كما أنه يلعب دورًا فى ترقق الدم، المكون النشط من الزنجبيل يسمى zingiberene له خصائص ترقق الدم وخفض الكوليسترول، وبالتالى فإن الزنجبيل فعال جدا فى علاج أمراض القلب.

4- ليمون

الليمون مصدر ممتاز لفيتامين سى، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة وله مغذيات نباتية فريدة، كما يمنع فيتامين ج تطور تصلب الشرايين، وبالتالى يمنع الذبحة الصدرية.