شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية للعلاج بالموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل منا علاقة فريدة بالموسيقى قد يؤدي سماع أغنية منسية منذ زمن طويل على الراديو إلى استحضار ذكريات قديمة من سنوات أوأن الإيقاعات المفعمة بالحيوية تحفزك على ممارسة الجري في الصباح الباكر، بغض النظرعن الأسلوب أوالنوع الذي يعجبك، ليس هناك شك في أن الموسيقى يمكن أن تحسن من حالتك النفسية.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealthفأن العلاج بالموسيقى يختلف عن مجرد الاستماع إلى الموسيقى، وتشمل الأساليب المستخدمة في العلاج بالموسيقى الاستماع إلى الموسيقى لإثارة المشاعر، وتأليف الموسيقى بشكل فردي أو جماعي، والغناء، والارتجال، والمزيد هناك أيضًا ثروة من الأبحاث التي توضح بالتفصيل الفوائد المحتملة للعلاج بالموسيقى في سياقات الصحة والمرض فيما يلي نظرة على أدلة علمية جيدة وراءهم:





قد يدعم علاج الخرفالارتباط العاطفي بالموسيقى ضخم ، خاصة بالنسبة لأولئك المصابين بالخرف " كجزء من رعاية الخرف ، يمكن استخدام العلاج بالموسيقى للمساعدة في بناء الروابط والتواصل الاجتماعي بطريقة مفيدة مع الأقران ، وتقليل الاكتئاب والقلق الشائعين لدى مرضى الخرف ، وتخفيف بعض أعراض تطور المرض .

في التحليل التلوي لثماني دراسات ، أدى العلاج بالموسيقى على وجه التحديد ، الاستماع إلى الموسيقى والتدخلات الغنائية إلى تحسين نوعية الحياة قصيرة المدى لدى المصابين بالخرف وتقليل أعراض الاكتئاب على المدى الطويل.





قد يساعد في تخفيف الاكتئاب والقلقيمكن أن يكون العلاج بالموسيقى مكملاً لخطة رعاية الصحة العقلية ، إلى جانب أشكال العلاج الأخرى في هذه الحالة ، نستخدم الموسيقى لتذكر من نحن والعثور على قيمنا ، كما تقول كريستين ستيوارت ، مساعدة المدير في قسم العلاج بالموسيقى لويس أرمسترونج في ماونت سيناي في مدينة نيويورك.

في التحليل لتجربة شملت 55 شخصا ، كانت نتائجها أن قلل العلاج بالموسيقى أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ بمن خضع للتجربة، كما أنه قلل من القلق لدى الأشخاص من جميع الفئات العمرية بعد الجلسة، على الرغم من أن الفوائد لم تكن طويلة الأمد. أوضح الباحثون أن الموسيقى قد تشتت الانتباه مؤقتًا عن المخاوف ، مما يساعد على استبدال أنماط التفكير الصعبة بمفاهيم ممتعة ، وبناء روابط علاجية بين مقدم الخدمة والفرد.





قد يخفف التوترفكر في شعورك عندما تستمع إلى أغنيتك المفضلة. سعيد؟ في سلام؟ أخف قليلا؟ يمكن للموسيقى بمفردها (خارج العلاج بالموسيقى) أن تحدث فرقًا كبيرًا في مستويات التوتر لديك . وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة ، كان الاستماع إلى الموسيقى "السعيدة" بانتظام خلال وباء كورونا مرتبطًا بالحفاظ على مزاج أفضل ، خاصة في أولئك الذين أبلغوا عن مستويات ضغط أعلى في ذلك الوقت، باختصار ، يمكن للناس استخدام الموسيقى للمساعدة في تنظيم عواطفهم وربما لوضع أنفسهم في الحالة المرغوبة.





قد يحسن أداء الأشخاص المصابين بمرض باركنسونمرض باركنسون هو حالة عصبية تقدمية تؤثر على الحركة والتنسيق ، وفقًا لمؤسسة باركنسون يمكن استخدام العلاج بالموسيقى كعلاج تكميلي لمرض باركنسون ، مع مجموعة متنوعة من الفوائد المحتملة ، بما في ذلك تعزيز الوظيفة الحركية ، والتواصل ، والبلع ، والتنفس ، وكذلك تحسين نوعية الحياة والمزاج ، وفقًا لمراجعة منهجية.

عندما يتعلق الأمر بالمهارات الصوتية والتنفس والبلع ، فإن الغناء الجماعي هو أداة في العلاج بالموسيقى قد تقوي تلك الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد الموسيقى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون على المثابرة خلال المهام الصعبة ، بما في ذلك تمارين إعادة التأهيل والتقوية.





قد يساعد مرضى السرطان على التعامل مع العلاجقد يكون تلقي تشخيص السرطان والعلاج اللاحق صعبًا للغاية -عقليًا وجسديًا. قد يكون العلاج بالموسيقى قادرًا على تخفيف بعض هذا العبء وفقًا لمراجعة منهجية وتحليل تلوي لـ 30 دراسة على البالغين المصابين بالسرطان ، ساعد العلاج بالموسيقى في تقليل القلق والاكتئاب وكمية مسكنات الألم اللازمة أثناء العلاج الفعال ، مقارنة بمجموعات التحكم ؛ بين الأشخاص الذين يتلقون الرعاية التلطيفية ، أدى العلاج بالموسيقى إلى تحسين نوعية الحياة والرفاهية الروحية والألم والتوتر.