شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكزيما فروة الرأس .. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قشرة الرأس هي أحد أعراض أكزيما فروة الرأس أو التهاب الجلد الدهني، ولا تؤثر الإكزيما فقط على أجزاء الجسم التي يسهل رؤيتها ويمكن أن تؤثر على فروة رأسك أيضًا. وهي نوع من الأكزيما التي تسبب التهاب وحكة وجفاف الجلد على فروة رأسك، ويعرف النوع الأكثر شيوعًا من أكزيما فروة الرأس بالتهاب الجلد الدهني ، وأعراضه غير المرحب بها هي قشرة الرأس، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

أعراض إكزيما فروة الرأس (التهاب الجلد الدهني)

من أعراض إكزيما فروة الرأس ظهور بقع جلدية على رأسك. قد تكون فى الأشكال التالية

أحمر ومتقشر

قشاري

دهني أو شمعي

حكة شديدة أو تشعر وكأنها تحترق

التسبب في خروج إفرازات من الأذن إذا استمرت الإكزيما من فروة الرأس إلى قناة الأذن

إحداث تغيرات في لون الجلد بعد الشفاء

قد تتسبب الأمراض الجلدية الأخرى - مثل الصدفية والتهاب الجلد التماسي التحسسي (الالتهاب الناجم عن رد فعل تحسسي لمادة معينة) والتهاب الجلد التأتبي (الذي يحدث غالبًا عند المصابين بالربو أو الحساسية الموسمية) والتهاب الجريبات - في ظهور أعراض مشابهة لأعراض فروة الرأس الأكزيما. وعادة ما يخلط الناس بين الصدفية وإكزيما فروة الرأس - لكنهم يعرفون أن الصدفية عادة ما يكون لها مقياس أكثر بياضًا مقارنة بإكزيما فروة الرأس ، وتؤدي الصدفية إلى ظهور بقع جلدية حساسة تنزف بسهولة عند الخدش. في بعض الحالات ، يمكن أن تحدث إكزيما فروة الرأس والصدفية معًا.

ما الذي يسبب أكزيما فروة الرأس؟

التهاب الجلد الدهني هو حالة التهابية مزمنة ناتجة عن فرط إفراز الدهون ، وهي الزيوت الطبيعية التي تفرزها الغدد الدهنية في فروة الرأس. إنها ليست معدية.

لأن التهاب الجلد الدهني هو حالة مرتبطة بالغدد الدهنية ، يمكن أن تظهر أيضًا في مناطق دهنية أخرى من الجلد ، بما في ذلك الوجه (الحاجبان والجفون ووسط الوجه) والأذنين وأعلى الصدر وأعلى الظهر والإبطين والأعضاء التناسلية.