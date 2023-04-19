صحة ورشاقة

تسارع دقات القلب والأرق وحجوظ العينين من أهم أسباب الإصابة بالغدة الدرقية

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القاهرة - سامية سيد - أمراض الغدة الدرقية متعددة كما أن أسبابها عديدة أيضا، موضحا أن أبرز الأسباب هو ما يعرف بـ تسمم بالغدة الدرقية نظرا لشدة الأعراض عند بعض المرضى.

 

، أن الغالبية العظمى من الحالات تكون من الإناث وشدة المرض تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والعنيفة (تسمم للغدة الدرقيه) ، ويشير موقع helpe guideإلى أن أبرز الأعراض لمرضى الغدة الدرقية تشمل بعض ما يلى :

 

1- تسارع دقات القلب.

 

2- نقصان الوزن رغم زيادة الشهية.

 

3- الأرق .

 

4- إسهال.

 

5- جحوظ العينين

 

6- إحمرار الجلد

 

7- تضخم الغدة الدرقية

 

8- اضطراب الطمث.

 

9- الشعور بالحرارة الشديدة رغم اعتداد الطقس.

 

وأشار الموقع أن هناك 3 أنواع من العلاجات أبرزها، العلاج الدوائى، العلاج باليود المشع، العلاج الجراحى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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