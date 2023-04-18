شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد مذهلة لزيت شجرة الشاى لبشرتك وشعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيت شجرة الشاى ممتاز للعناية بالبشرة والشعر، حيث يتمتع بخصائص مطهرة ومضادة للميكروبات ومغذية، ويمكن أن يساعد زيت شجرة الشاى فى تخفيف التهاب الجلد.

ووفقا لموقع food.ndtv زيت شجرة الشاى من عجائب الطبيعة فهو مشتق نباتى طبى قديم، يمكن استخدامه لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة والمضادة للميكروبات والمغذية، كما أنه ممتاز لمكافحة الزيوت ويمكن استخدامه فى غسل الوجه الروتينى وحتى أثناء الاستحمام، فقط أضف بضع قطرات إلى الماء، وفيما يلى 8 فوائد مذهلة لزيت شجرة الشاى..

يعزز نضارة البشرة

زيت شجرة الشاى ليس قاسياً ولا يسبب جفافاً مفرطاً أو تقشراً للجلد أو أى احمرار، فسوف يترك لك بشرة متوهجة خالية من العيوب لطالما أردتها.

يمنع حب الشباب

يعتبر زيت شجرة الشاى من أكثر الطرق فعالية لعلاج حب الشباب، ليس فقط على الوجه، لكن على الظهر والذراعين والصدر أيضًا، حيث يحتوى زيت شجرة الشاى على خصائص مضادة للميكروبات تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تخترق المسام بعمق لإزالة السموم ومنع الانسداد، كما أنه يقلل الالتهاب ويخفف الندبات، ويرطب زيت شجرة الشاى ويعيد توازن الزيت الطبيعى للبشرة، يمكنك مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاى مع ملعقتين صغيرتين من العسل العضوى الخام وتطبيقه على البثرة باستخدام وسادة قطنية، ثم شطفها بالماء.

يعالج الجروح والالتهابات والندوب

يمكنك استخدام مزيج من زيت شجرة الشاى والعسل لعلاج الحروق وتقليل الندوب.

يحارب سرطان الجلد

ووفقا لدراسة نشرت فى مجلة العلوم الجلدية، فإن زيت شجرة الشاى له القدرة على محاربة السرطان، حيث إن له تأثير سريع فى الحد من الأورام السرطانية.

يعالج الصدفية والأكزيما

زيت شجرة الشاى يمكن أن يساعد فى تخفيف أى نوع من التهاب الجلد، فيمكن استخدامه لعلاج الإكزيما بشكل طبيعى وحتى للحد من الصدفية، وللتخلص من التهيج تحتاج فقط إلى خلط خمس قطرات من زيت شجرة الشاى مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند للحصول على أفضل النتائج.

يقلل من تساقط الشعر

يساعد زيت شجرة الشاى فى تعزيز الشعر الصحى والقوى، يمكن أن يمنع زيت شجرة الشاى أو يعالج تساقط الشعر، كل ما عليك فعله هو إضافة بضع قطرات إلى زيت ناقل مثل جوز الهند أو الزيتون أو الجوجوبا وتطبيقه على فروة رأسك.

ينظف الشعر

زيت شجرة الشاى يساعد على فتح المسام المسدودة ويعمل كمطهر ومنعم، فلديه القدرة على تهدئة فروة الرأس الجافة وحتى علاج القمل، اخلطيها بزيت جوز الهند وبضع قطرات من زيت اللافندر الأساسى.

التخلص من القشرة

زيت شجرة الشاى مطهر قوى ويعمل على إزالة القشرة، يمكنك مزجه مع الشامبو المعتاد لجنى الفوائد.