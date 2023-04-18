شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب النزيف المهبلى.. أبرزها فرط نشاط الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النزيف المهبلى أحد أبرز المشاكل الصحية التى تعانى منها السيدات، ويمكن أن يرتبط النزيف المهبلى غير الطبيعى بمشكلة فى الجهاز التناسلى أو بمشاكل طبية أخرى أو أدوية معينة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic إذا كنتِ فى فترة سن اليأس التى تقدر عمومًا على أنها 12 شهرًا، تزيد أو تنقص، من دون دورة شهرية فقد يكون أى نزيف مهبلى سببًا يدعو للقلق ويجب تقييمه.

وتتضمن الأسباب المحتملة للنزيف المهبلى غير الطبيعى..

- أنواع السرطان وحالات ما قبل التسرطن

- سرطان عنق الرحم

- سرطان بطانة الرحم

- فرط تنشج بطانة الرحم

- سرطان المبيض

- ساركوما الرحم

- سرطان المهبل

- فرط نشاط الغدة الدرقية

- قصور الدرقية

- التوقف عن أو تغيير حبوب منع الحمل أو العلاج الهرموني فى فترة انقطاع الطمث

- الحمل المنتبذ (حيث تنغرس البويضة المخصبة وتنمو خارج الرحم، في قناة فالوب مثلًا)

- التقلبات فى مستويات الهرمونات

- الإجهاض (قبل الأسبوع الـ20 من الحمل)

- الحَمل

- مرحلة ما قبل انقطاع الطمث

- ضمور المهبل

- الالتهابات

- التهاب عنق الرحم

- التهاب بطانة الرحم

- السيلان

- مرض التهاب الحوض (PID)

- التهاب المهبل بجراثيم اليورابلازما

ويكون علاج نزيف المهبل على حسب الحالة الطبية، لذلك ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب المعالج.