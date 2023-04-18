شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ومشروبات تساعد فى منع ضربات الشمس مع درجات الحرارة المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الصيف وبدأت ترتفع درجات الحرارة ، ويمكن أن كون لها عرضة للإرهاق الحراري أو الإصابة بضربة الشمس، وتختلف أعراض كلتا الحالتين قليلاً ، والأخيرة أكثر خطورة، لكن كلاهما من المشكلات المتعلقة بالحرارة والتي يمكن تجنبها عن طريق اتخاذ الاحتياطات المناسبة مسبقًا، يمكن لنظامك الغذائي أن يلعب دورًا رئيسيًا في ضمان بقائك آمنًا خلال هذا الموسم، وإليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي الصيفى، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

إليك 5 أطعمة يمكن أن تساعد في منع الإجهاد الحراري وضربات الشمس:1. الخيار

حوالي 96٪ من الخيار عبارة عن ماء، هذا يجعله واحد من أفضل ما يمكنك الحصول عليه خلال فصل الصيف، يمكن أن يكون سبب الإرهاق الحراري هو الجفاف ويمكن أن يظهر أيضًا على شكل تعرق مفرط، يسمح لك الخيار بالبقاء رطبًا بشكل طبيعي، يمكن أن تساعد أيضًا في إزالة السموم من جسمك وتعطيك دفعة طبيعية من الطاقة.

2. البطيخ

تمامًا مثل الخيار، يمكن أن يساعدك محتوى الماء العالي في البطيخ على تجنب الإرهاق الحراري وضربة الشمس، يحتوي البطيخ أيضًا على إلكتروليتات ومضادات أكسدة مهمة لجسمك، يقال إن البوتاسيوم والأحماض الأمينية الموجودة في البطيخ مفيدة لعضلاتك، بالنظر إلى أن تقلصات العضلات هي علامة على ضربة الشمس ، فإن هذه الفاكهة تصبح خيارًا أفضل.

3 - اللبن الرائب

اللبن الرائب هو مشروب صيفي شهير، يحتوي على خصائص ترطيب وإزالة السموم وبروبيوتيك وتعزيز المناعة، إنه غني بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعدك على التعافي بعد قضاء الكثير من الوقت في الشمس.

4-بذور الشمر

له خصائص تبريد وصديقة للأمعاء، ماء الشمر طريقة بسيطة لكنها فعالة للبقاء رطبًا وأيضًا لمحاربة الشعور بالغثيان، القيء هو أحد علامات الإنهاك الحراري وقد يكون من الصعب التعامل معه، لطالما اعتبر الشمر من أفضل التوابل للهضم وهو خفيف على نظامك الغذائى، يمكن أن يساعد أيضًا في إزالة السموم من جسمك.

5. خل التفاح

قد يؤدي الإرهاق الحراري إلى استنفاد مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في جسمك، يُقال أن خل التفاح يساعد في تنظيمها، اخلطي القليل من هذا الخل في الماء وأضيفي العسل قبل شربه، يوفر لك هذا الخليط أيضًا الإلكتروليتات التي تشتد الحاجة إليها ، لاحظ أن الخل حمضي ويجب تناوله بعناية ، خاصة إذا كنت تشعر بالغثيان، إذا كنت ترغب في زيادة تناول البوتاسيوم ، يمكنك أيضًا اختيار الموز والمشمش.

المشروبات مثل ماء جوز الهند والمانجو الخام (كيري) هي أيضًا خيارات مناسبة لمكافحة ضربة الشمس، لكن يجب الابتعاد عن المشروبات التي قد تسبب لك الجفاف مثل الشاي والقهوة والكحول والمشروبات الغازية، ارتدِ أقمشة خفيفة تسمح بمرور الهواء واحمي جسمك من التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان.