شكرا لقرائتكم خبر عن للعناية بالبشرة.. 6 قشور نباتية تعزز صحة البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتمنى جميعًا الحصول على بشرة صافية ومتوهجة وشابة ونبحث عن طرق عديدة لتحقيق النتائج المرجوة، يختار معظمنا منتجات العناية بالبشرة التي تكلف الكثير. لكن ماذا لو أخبرتك أنه يمكنك الحصول على بشرة صحية بأقل سعر أو بدون تكلفة على الإطلاق وكل ما عليك فعله هو التوجه نحو مطبخك. وهناك العديد من قشور الفواكه والخضروات التي لها فوائد عديدة للبشرة. تحتوي طبقة البشرة الخارجية للخضروات على العديد من مضادات الأكسدة والفلافونويدات والصفات المضادة للالتهابات التي تمنح البشرة مظهرًا شابًا وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

قشور الخضار التي تعزز صحة الجلدقشور البطاطس

يمكن العثور على البطاطس في كل منزل تقريبًا وتستخدم على نطاق واسع. ومع ذلك ، لا تتخلص من قشرته في المرة القادمة لأنها غنية بفيتامين ب وفيتامين ج والبوتاسيوم. يساعد في تقليل الهالات السوداء ويحافظ على رطوبة بشرتك.

قشور المانجو

المانجو فاكهة لذيذة يحبها الجميع. والآن بعد معرفة الفوائد ، ستبدأ في حب قشرته أيضًا. يحتوي قشره على عناصر غذائية مثل فيتامين ج وفيتامين أ والمغذيات النباتية والحديد ومضادات الأكسدة.

يمكن تجفيف جلد المانجو في الشمس ثم استخدامه في شكل مسحوق. استخدمي البودرة كحزمة للوجه عن طريق مزجها بملعقة صغيرة من الزبادي. هذا يقلل من الشوائب والبقع الداكنة بينما يمنح بشرتك توهجًا صحيًا.

قشور الخيار

الخيار من الخضروات التي لها فوائد عديدة وكذلك قشرتها. يساعد على تهدئة بشرتك ويوفر الراحة من الالتهاب. يمكنك حتى استخدامه كحبر أو قناع للوجه.

قشور البرتقال

لقشور البرتقال فوائد عديدة لاحتوائها على فيتامين ج والكالسيوم ، ولها خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للميكروبات. من خلال التحكم في كمية الزهم ، وهي مادة دهنية تفرزها الغدد الموجودة تحت الجلد ، يوازن فيتامين سي زيت الجسم الطبيعي. يمكن استخدامه أيضًا كمنظف للوجه من خلال دمجه مع مكونات أخرى لترطيب بشرتك وتقليل أضرار أشعة الشمس والبقع الداكنة من بشرتك.

قشور الرمان

قشور الرمان لديها القدرة على العمل كمرطب طبيعي أو مقشر للوجه أو واقٍ من الشمس . يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. يساعد في محاربة أضرار الجذور الحرة وتأخير عملية الشيخوخة. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل التجاعيد والبثور على وجهك.

قشور الموز

لا بد أنك سمعت عن أشخاص يطبقون قشور الموز على وجوههم. غني بالفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد ويوفر العديد من الفوائد. يمكن أن يساعد في علاج البثور والثآليل والتهاب الجلد. يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

يمكن أيضًا أن تتم العناية بالبشرة في المنزل باستخدام مكونات مثل الخضار ، فهي فعالة من حيث التكلفة. إنه علاج طبيعي ليس له عادة أي آثار جانبية. يمكن وضع قشور الخضروات مباشرة على الجلد أو استخدامها كقناع للوجه. يمكنك نقع بعض قشور الخضار لبشرتك طوال الليل للتأكد من أن العصير يعالج مشاكلك بشكل فعال.