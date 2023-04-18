شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حساسية حبوب اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسية حبوب اللقاح هي حساسية تحدث نتيجة تطاير حبوب اللقاح فى الربيع، وهي جزيئات صغيرة تفرزها الأشجار والأعشاب والأعشاب الضارة، تطفو حبوب اللقاح في الهواء في الربيع والصيف والخريف - أو على مدار السنة في المناطق ذات الشتاء المعتدل. في طريقها لتخصيب النباتات وأزهار الأشجار ، غالبًا ما تنتهي جزيئات حبوب اللقاح في أنوفنا وأعيننا وآذاننا وأفواهنا ، وتسبب أعراض الحساسية وفقا لما نشره موقع

allergyasthmanetwork.

متى يكون موسم حساسية حبوب اللقاح؟

يحدث موسم حساسية حبوب اللقاح للأعشاب ، وخاصة عشبة الرجيد القوية ، في أواخر الصيف والخريف. تشمل الحشائش الشائعة التي يمكن أن تسبب الحساسية الموسمية في الخريف ما يلي:

الرجويد

كوكلبور

عشبة النار

الشوك الروسي

ما هي أعراض حساسية حبوب اللقاح؟

إحتقان بالأنف

سيلان الأنف مع تصريف ماء رقيق

التنقيط الأنفي الخلفي

العطس

يسعل

عيون دامعة أو حكة أو متهيجة

تورم العين - "اللمعان التحسسي"

ضعف أو تعب

خلايا على الجلد

والطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كان لديك حساسية من حبوب اللقاح هي زيارة أخصائي حساسية معتمد من مجلس الإدارة للاختبار. سيضع أخصائي الحساسية كمية صغيرة من مسببات الحساسية المخففة على جلدك وينتظر 15 دقيقة ليرى ظهور نتوء أحمر مرتفع ومثير للحكة. إذا حدث ذلك ، فأنت تعاني من حساسية تجاه هذا النوع من حبوب اللقاح أو العفن.

كيف تعالج حساسية حبوب اللقاح ؟

يمكن أن تساعد أدوية الحساسية المتاحة دون وصفة طبية والأدوية الموصوفة ، بما في ذلك مضادات الهيستامين وبخاخات الأنف المضادة للالتهابات ، في تخفيف الأعراض.

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كيف تتجنب أعراض حساسية حبوب اللقاح؟

تعد إدارة حساسية حبوب اللقاح عملية متعددة الخطوات ، ويحتاج المرضى إلى المشاركة بنشاط في رعايتهم. إلى جانب زيارة طبيب الرعاية الأولية أو أخصائي الحساسية وتناول الأدوية كما هو موصوف ، من المهم إيجاد طرق لتقليل تعرضك لحبوب اللقاح.

استخدم قطرات محلول ملحي معقمة بدون وصفة طبية أو بخاخ الأنف بشكل متكرر لطرد حبوب اللقاح من عينيك والممرات الأنفية.

خلال موسم حبوب اللقاح ، أغلق نوافذك وشغل مكيف الهواء في المنزل وفي سيارتك.

إذا كنت تعاني من حساسية من حبوب لقاح الأشجار ، فعليك تجنب المناطق المشجرة ، خاصة في أوائل الربيع عندما تكون حبوب لقاح الأشجار أكثر انتشارًا. إذا كنت تعاني من حساسية من حبوب لقاح العشب ، فتجنب الحقول ، خاصة في أواخر الربيع عندما تكون حبوب لقاح العشب في أوجها