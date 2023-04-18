شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل الهضم.. 6 أطعمة تخفف من الإمساك وتحسن المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تكون مشكلات الجهاز الهضمي نتيجة لاتباع نظام غذائي وأسلوب حياة غير صحيين، الجهاز الهضمي مسؤول عن تكسير الطعام الذي نتناوله إلى عناصر مغذية يمكن لأجسامنا امتصاصها واستخدامها ، عندما لا يعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل مثل الإمساك ، وارتجاع الحمض ، ومتلازمة القولون العصبي (IBS).، وإليك الأطعمة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أطعمة تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي:1. البروكلي

البروكلي هو نبات صليبي غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، تساعد الألياف الموجودة في البروكلي على تعزيز انتظام الأمعاء وتمنع الإمساك ، فإن وجود السلفورافان في البروكلي يساعد على حماية الأمعاء من البكتيريا الضارة ومسببات الأمراض.

2. الزبادي

الزبادي هو طعام آخر يمكن أن يعزز صحة الجهاز الهضمي، الزبادي هو طعام مخمر يحتوي على البكتيريا المفيدة التي يمكن أن تساعد في تحسين توازن ميكروبيوم الأمعاء، يمكن أن تساعد البكتيريا المفيدة في الزبادي في تحسين ميكروبيوم الأمعاء ، والذي بدوره يمكن أن يحسن الهضم ويمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك.

3. الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل لعدة قرون لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغثيان والانتفاخ وعسر الهضم، يحتوي الزنجبيل على مركبات تسمى gingerols و shogaols التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي وتعزيز الهضم ، يمكن أن يساعد الزنجبيل على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، مما يساعد على منع الانتفاخ والغازات.

4. نخالة الشوفان

نخالة الشوفان هي نوع من الألياف التي توجد في الطبقة الخارجية من حبوب الشوفان،غنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، تشكل الألياف القابلة للذوبان مادة شبيهة بالهلام في الأمعاء ، مما يساعد على إبطاء مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، وهذا بدوره يمكن أن يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية.

5. البابايا

البابايا فاكهة استوائية تحتوي على إنزيم يسمى غراءPapain هو إنزيم محلل للبروتين ، مما يعني أنه يساعد على تكسير البروتينات في الجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات ، تحتوي البابايا على الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركات الأمعاء ومنع الإمساك.

6. النعناع

النعناع هو عشب تم استخدامه لعدة قرون لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان، يحتوي النعناع على مركبات يمكن أن تساعد في استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي ، مما يساعد على منع الانتفاخ وتحسين الهضم ، يمكن أن يساعد النعناع في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS).