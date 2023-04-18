شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لمرضى السكري تناول المانجو؟.. اعرف الكميات المسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع حلول فصل الصيف على أعتابنا ، ستعود المانجو بكثرة، الصفات الحلوة والعطرة والمرطبة لهذه الفاكهة الصيفية المحبوبة هي ما يجذب الجميع إليها. ومع ذلك ، ظل مرضى السكري متشككين عندما يتعلق الأمر بتناول المانجو ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حلاوتهم، ولكن هل يمكن لمرضى السكر تناولها.

وفقا لموقع "OnlyMyHealth" قد يكون التعايش مع مرض السكري أمرًا صعبًا ، لكن هذا لا يعني أنه يجب على المرء التخلي عن جميع الأطعمة اللذيذة في الحياة، الاعتدال هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات السكر في الدم، من خلال إجراء تغييرات صغيرة ولكن ذات مغزى في النظام الغذائي ونمط الحياة ، يمكن لمريض السكري التحكم في صحته ورفاهيته.



هل يمكن لمرضى السكر أكل المانجو؟ هل يمكن لمرضى السكر أكل المانجو؟

يشير الاعتقاد الشائع إلى أن الفواكه الحلوة مثل المانجو يجب أن يتجنبها مرضى السكري. ومع ذلك ، وفقًا لأخصائي التغذية ، لا يزال بإمكان مرضى السكر الاستمتاع بالمانجو باعتدال بسبب محتواها العالي من الألياف ، مما يساعد بدوره في تنظيم مستويات السكر.

وفقا للتقرير، من الضروري فهم حدود الجسم لأن جسم كل شخص قد يتفاعل بشكل مختلف مع الفركتوز في المانجو. كدليل عام ، يوصى بأن يستهلك مرضى السكر المانجو باعتدال ، حوالي 100-150 جرامًا ، حوالي ثلاث مرات في الأسبوع. قد تختلف الكمية اعتمادًا على مدى قدرة الجسم على تنظيم السكريات من المانجو





فوائد تناول المانجوإلى جانب كونها حلوة ولذيذة للأكل ، فإن الفاكهة:

يحتوي على الكثير من الألياف التي تساعد على الهضم

يساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات

يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم

يعمل كمضاد للأكسدة لأنه غني بفيتامين سي

الفواكه التي يجب على مرضى السكر تناولها وتجنبها

بالإضافة إلى المانجو ، يمكن لمرضى السكر عمومًا أن يستهلكوا مجموعة من الكربوهيدرات المعقدة، وتشمل هذه:

كل الدقيق

أرز بني

وفقًا للأبحاث ، تحتوي هذه الأطعمة عمومًا على مؤشر سكري منخفض (GI) ، مما يعني أنها لا ترفع مستويات السكر بقدر الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة السكر في الدم. إلى جانب ذلك ، تعد الخضروات والبروتينات أيضًا خيارات طعام رائعة ذات مؤشر سكري منخفض ويمكن دمجها في نظام غذائي لمرضى السكري ".

لمرضى السكر ، يمكن أن تتراوح الكمية الإجمالية للفواكه في اليوم بين 200-300 جرام .

من الضروري مراقبة الكمية الإجمالية للأغذية التي يستهلكها مرضى السكر. "حتى الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض يجب تناولها باعتدال، إن مراقبة نظام غذائي صحي والحفاظ عليه هو جانب حيوي في إدارة مرض السكري

تدابير نمط الحياة التي يجب اتخاذها

فيما يلي بعض إجراءات نمط الحياة التي يجب اتخاذها إذا كنت مصابًا بمرض السكري:

يجب التقليل من السكريات ؛ إذا لزم الأمر ، استخدم سكر جوز الهند فقط

التمرين (40 دقيقة ، خمس مرات في الأسبوع) أمر لا بد منه لتنظيم السكريات

إزالة الدقيق المكرر من النظام الغذائي

مارس أسلوب التنفس 4-7-8

أضف الخضار للألياف والفواكه (200 جم / يوم) لتنظيم الرغبة الشديدة في تناول الحلويات

تأكد من أن مستويات فيتامين د في النطاق الأمثل