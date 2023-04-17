شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: وجبة العشاء في بداية الليل تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح فريق من الباحثون خلال إحدى الدراسات الجديدة، أن نوعية المأكولات ليست هي السبب الرئيسي في زيادة مخاطر الإصابة بامراض القلب والسكتات القلبية وغيرهما، فإن توقيت تنا ول وجبة العشاء يلعب دورا اساسيا في حدوث مشاكل صحية بالغة الخطورة لدي الافراد.

وأكدت نتائج الدراسة أن الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر لديهم المزيد من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم، وضعف في السيطرة على نسبة السكر في الدم.كما أن النساء الذين يتناولوا العشاء بعد الساعة السادسة مساء قد يواجهن خطر الاصابة بامراض القلب.وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

وقال أطباء بجامعة كولومبيا، إن اختيار تناول الطعام في وقت مبكر من المساء قد يكون طريقة بسيطة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي ذات السياق اوضحت رابطة القلب الأمريكية ،بان معايير صحة القلب والاوعية الدموية يشمل عدم التدخين، والنشاط البدني، والأكل الصحي، والبقاء نحفاء، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الكوليسترول وضغط الدم والسكر في الدم.

أظهرت الدراسات باستمرار أن المشاركات اللائي التزمن بمزيد من الإجراءات الوقائية قل لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ،وأن النساء اللائي تناولن نسبة أعلى من السعرات الحرارية اليومية بعد الساعة السادسة مساء، كان لديهن ارتفاع في ضغط الدم،بالإضافة إلى معاناتهن من زيادة الوزن، وكن أقل قدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم، وكلاهما من العوامل الأساسية الخطيرة لأمراض القلب.