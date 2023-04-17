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9 أغذية صحية لتهدئة أعراض التهاب القولون التقرحي

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القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد أن أكثر من نصف الأشخاص المصابين بمرض التهاب القولون التقرحي يتجنبون بعض الأطعمة لمنع حدوث نوبة ، مثل منتجات الألبان. والطعام الحار والمشروبات الغازية والقهوة والكحول، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وعلى الرغم من أن تناول الأطعمة أو تجنبها لن يعالج التهاب القولون التقرحي ، إلا أنه بالتأكيد أداة يمكنك استخدامها لمحاولة التحكم في الأعراض.و يجب أن يلبي النظام الغذائي الصحي احتياجاتك من السعرات الحرارية والبروتين والمغذيات الدقيقة ، لذا فإن العمل مع طبيبك أو أخصائي التغذية في تخطيط قائمة الطعام وتعديل نظامك الغذائي أثناء التنقل يعد دائمًا فكرة جيدة.

1 -  تهدئة الأعراض مع سمك السلمون

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي طريقة ممتازة للمساعدة في تقليل الالتهاب المزعج الذي يحدث في التهاب القولون التقرحي ، كما تقول إيمي براغانيني ، المتحدثة الرسمية باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية". السلمون مصدر ممتاز وغني بهذه الأحماض الدهنية المهمة. وليس سمك السلمون مليئًا بخصائص مضادة للالتهابات فحسب ، بل إنه غني أيضًا بالبروتين ، الذي يحتاجه الجسم لمساعدة نفسه على الشفاء ".

2 - الزبادي

يحتوي الزبادي والأطعمة المخمرة الأخرى ، مثل الكفير والميسو ومخلل الملفوف ، على البروبيوتيك . وتتكون البروبيوتيك من بكتيريا صحية ، والتي تحتاجها أمعائك لتزدهر"، "إنها تعيش في الجهاز الهضمي وتساعد على هضم الطعام وتقوية جهاز المناعة وتساعد في القضاء على البكتيريا الضارة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في إدارة التهاب القولون التقرحي ."

3 - القرع

جميع أنواع القرع هي خيارات صحية ، لأنها غنية بالألياف ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة بيتا كاروتين وفيتامين سي . تساعد الألياف في الحفاظ على فلورا الأمعاء الصحية ، وتساعد مضادات الأكسدة في إصلاح الضرر الناجم عن الالتهاب.

4- البيض

إذا كنت تواجه مشكلة في الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية في نظامك الغذائي ، فأضف البيض. "البيض غذاء متعدد الاستخدامات ومصدر ممتاز للبروتين . لأنها سهلة الهضم أيضًا ، وهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي.

5 - الأفوكادو

يجد بعض الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي صعوبة في تناول ما يكفي من السعرات الحرارية. إذا كنت تفقد الوزن ، فإن الأفوكادو الغني بالمغذيات والسعرات الحرارية (المليء بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب) يمكن أن يساعدك على تغذية جسمك بطريقة صحية.

6- زيت الزيتون

زيت الزيتون مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب بشكل طبيعي. تشمل المصادر الأخرى للدهون الأحادية غير المشبعة الأفوكادو والمكسرات والبذور. "ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من التوهج ، فقد ترغب في الحد من تناول المكسرات والبذور ، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز الهضمي"

7– عصير التفاح

التفاح غني بالفيتامينات والمعادن ، لكن محتواه العالي من الألياف قد يجعل من الصعب هضمه ، خاصة أثناء النوبة الجلدية. قد يكون عصير التفاح بديلاً جيدًا لنظام غذائي التهاب القولون التقرحي

8- الشوفان

دقيق الشوفان الفوري يجعل وجبة سريعة وشهية أو وجبة خفيفة. وهذا النوع من الحبوب سهل عمومًا للأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي. ويحتوي على ألياف أقل من الشوفان المقطّع بالفولاذ ، لأنه أكثر معالجة بقليل ، مما يجعله خيارًا جيدًا عندما تشتد الأعراض.

9 اللحوم الخالية من الدهون

نظرًا لأن الدهون المشبعة يمكن أن تسبب مشاكل للجهاز الهضمي ، فاستخدم مصادر البروتين الصحية ، مثل قطع اللحم الخالية من الدهون. الدواجن منزوعة الجلد ، لحم الخاصرة ، لحم الخاصرة العلوي ، لحم الخاصرة ، والشواء كلها خيارات جيدة قليلة الدسم ، كما هو الحال مع لحم البقر المفروم أو الديك الرومي المسمى بالنحافة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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