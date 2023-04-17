شكرا لقرائتكم خبر عن الأرق والنوم غير المنتظم يزيدان من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأرق المستمر والنوم غير المنتظم قد يعرضك لمخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموغية وغيرها من المشاكل الصحية شديدة الخطورة ، وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

كشفت نتائج الدراسة التي قام بها فريق من الباحثون الصينيون، أن هناك علاقة وثيقة بين الأرق الزائد وبين مخاطر الصحية البالغة الناتجة عنه علي صحة الأفراد ، كما أوضحت النتائج ايضا والتي اجريت علي 500 الف فرد ان خطر الاصابة بامراض القلب والسكتات الدماغية يرتفع بسبب الارق الدائما الذي يعاني منه الاشخاص .

وأكد الأطباء الصينيون أن الذين يعانون من الأرق او صعوبة في النوم او اضطرابات خلال النوم ، كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% للإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب. إن الزيادة في المخاطر تراوحت بين 7% و13% للأشخاص الذين أبلغوا عن معاناتهم من الأرق.

وفي هذا الاتجاه قال الدكتور ليمينج لي، من جامعة بكين ،أن العلاقة بين أعراض الأرق وهذه الأمراض كانت أقوى عند البالغين، موضحا ان التشخيص المبكر للحالة يقلل من خطر الاصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية .

ويعتقد الباحثون أن قلة النوم ترفع ضغط الدم وتغير الأيض، وكلاهما عوامل خطر معروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشير الباحثون إلى أن النوم أمر حيوي هام يساعد على الشعور بالحيوية والانتعاش، كما أنه يعطي الجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي راحة تشتد الحاجة إليها، وفي الوقت ذاته يساعد أعضاء الجسم الأخرى على ترميم نفسها.