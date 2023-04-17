شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج الهالات السوداء.. تغييرات في النظام الغذائي لتقليلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهالات السوداء علامة على مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، يمكن أن يجعل وجهك يبدو باهتًا، بعض الأسباب الرئيسية وراء الهالات السوداء تشمل الحرمان من النوم وسوء نوعية النوم والحساسية وفرط التصبغ وفقر الدم والتدخين والشيخوخة.

وفقا لموقع " everydayhealth "يمكن أن يساعد إجراء التغييرات الغذائية أيضًا في تحسين الصحة العامة للبشرة وتقليل الهالات السوداء.

زد من تناولك لمضادات الأكسدة

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ، مثل التوت والخضروات الورقية الداكنة والمكسرات والبذور، في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات ، والتي يمكن أن تسهم في الهالات السوداء.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج

يساعد فيتامين ج في تعزيز إنتاج الكولاجين ، مما يقلل من ظهور الهالات السوداء. تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي الفواكه الحمضية والفلفل والبروكلي واللفت.

زد من تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية

يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية أن تقلل الالتهاب وتعزز صحة الجلد ، مما قد يقلل من ظهور الهالات السوداء، تشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية السلمون والتونة وبذور الكتان والجوز.

قلل من استهلاكك للأطعمة المصنعة والسكرية

يمكن أن تزيد الأطعمة المصنعة والسكرية من الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، مما قد يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء. يمكن أن يساعد الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكرية في تقليل الهالات السوداء.

ابق بعيدًا عن الشمس

ثبت أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، قد يكون للتعرض لأشعة الشمس عواقب وخيمة على بشرتك ، تتراوح من السرطان إلى حروق الشمس. يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إتلاف الميلانين والكولاجين والإيلاستين ومكونات أخرى ، مما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء.

الترطيب

سبب آخر للهالات السوداء هو نقص الماء، رطبي بشرتك مرتين على الأقل يوميًا وبعد كل غسلة لوجهك للحفاظ على بشرتك نظيفة وصحية. يجب عليك أيضًا تضمين كريم مرطب للعينين في روتينك.

اشرب الكثير من الماء

البقاء رطبًا ضروري للصحة العامة ، وكذلك للبشرة. يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء في تعزيز صحة الجلد وتقليل ظهور الهالات السوداء.

أكل الطماطم

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات C و K والبوتاسيوم. يحسن الدورة الدموية مع حماية الأوعية الدموية أيضًا، يمكن أن يساعد تضمين الطماطم في نظامك الغذائي أيضًا في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

تناول البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، وخاصة البيتا كاروتين ، وهو مفيد لصحة العين، وفقًا للبحث ، يحتوي على 92٪ من الماء ، مما يساعد على الترطيب، يحتوي أيضًا على فيتامينات B1 و B6 و C ، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم.

البنجر

الصباغ الأحمر في الشمندر مشتق من مضادات الأكسدة betalain ، والتي تساعد في إزالة السموم ومفيدة لصحة العين. إلى جانب ذلك ، يحتوي البنجر على النحاس والمغنيسيوم وفيتامين سي ، وكلها تساعد في تقليل الهالات السوداء.

من المهم أن نلاحظ أن المكملات والكريمات هي الحلول المؤقتة لعلاج الهالات السوداء ، ولكن عن طريق إجراء تغييرات غذائية ، مثل زيادة تناولك لمضادات الأكسدة ، وفيتامين ج ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وتقليل تناولك للأطعمة المعالجة والسكرية ، يمكنك المساعدة في تقليل الهالات السوداء وتعزيز صحة البشرة.