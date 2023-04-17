شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد شاى الكمون والكزبرة والشمر.. تقوية المناعة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوابل مليئة بالخصائص الطبية، هناك مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، يضيفون نكهة ورائحة ولونًا قويًا إلى طعامك، ربما تكون قد صادفت فوائد الجمع بين الكركم والفلفل الأسود عدة مرات، ولكن هناك مزيج أقوى من التوابل يمكن أن يوفر لك العديد من الفوائد الصحية، وهذه البهارات هي الكمون والكزبرة والشمر، يمكن أن يوفر لك الجمع بين هذه المكونات الثلاثة العديد من المزايا الإضافية، كل ما عليك فعله هو تحضير الشاي بهذه البهارات، وإليك بعض الفوائد الصحية الشاي الكمون والكزبرة والشمر، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

يُعرف أيضًا باسم شاي CCF ، ويمكن أن يوفر لك شاي الكمون والكزبرة والشمر الفوائد التالية:

-يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الأمعاء

-يمكن أن يساعدك في الحصول على بشرة متوهجة والحفاظ على المشاكل المتعلقة بالجلد

-يمكن أن يساعد هذا الشاي أيضًا في القضاء على الانتفاخ والغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي الشائعة الأخرى

-يمكن للمرأة أيضًا شرب هذا الشاي للتخلص من تقلصات الدورة الشهرية

-يساعد على إزالة السموم من جسمك

-تساعد هذه المكونات الثلاثة أيضًا في تعزيز المناعة





طريقة تحضير هذا الشاي

خذ نصف ملعقة كبيرة من الكمون والكزبرة والشمر لكل منها، اغلي كل المكونات في كوبين من الماء وقلليها إلى النصف بمجرد الانتهاء ، صفيها واستمتع بها.

يشار إلى أن بذور الكمون هي أداة جيدة للمساعدة في إدارة الوزن بالإضافة إلى تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، كما أنه يكبح رغبة الجوع، حيث إن تناول ماء بذور الكمون يسرع من عملية حرق الدهون وهي المفضلة لدى أولئك الذين يتطلعون إلى انقاص الوزن، كما يعتبر الكمون مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم والذي قد يلعب دورًا مهمًا في موازنة التأثير السلبي الناتج عن زيادة مستويات الملح فى الجسم، لذلك يلعب دورًا محوريًا في التحكم في مستويات ضغط الدم، كما تساعد بذور الكمون أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم لأنها تحفز إنتاج الأنسولين.

من المعروف أيضًا أن بذور الكمون لها خصائص مضادة للشيخوخة نظرًا لأنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين هـ، فهي تمنع الشيخوخة المبكرة كما تساعد في محاربة مشاكل مثل حب الشباب والخطوط الدقيقة على البشرة، حيث إن الكمون مصدر جيد للبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والنحاس والمنجنيز، وكلها مهمة لبشرة متوهجة، حيث تساعد كل هذه العناصر الغذائية أيضًا فى منع تساقط الشعر وترققه.