علاج الشقيقة في ثواني معدودة تعرفي كيف!

بيروت - نادين محمد - تعد الشقيقة هي ألم قد يكون ما بين المعتدل والشديد في أحد شقي الرأس أو في الجانبين، وقد يكون مصحوب بضربات في الرأس، ويمكن أن تسبب الشقيقة ألمًا قد يتركك في السرير لأيام و قد تسبب الحركة والضوء والصوت والمحفزات الأخرى، أعراضًا مثل الألم والتعب والغثيان والاضطرابات البصرية والتنميل والوخز والتهيج وصعوبة التحدث وفقدان مؤقت للرؤية وغيرها الكثير. إليك كيفية علاج الشقيقة.

علاج الشقيقة

تعد الشقيقة مرض عصبي شائع يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض ، أبرزها الخفقان والصداع النابض على جانب واحد من رأسك. من المحتمل أن يزداد الصداع النصفي سوءًا مع النشاط البدني أو الأضواء أو الأصوات أو الروائح. قد يستمر لمدة أربع ساعات على الأقل أو حتى أيام.

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علاج الشقيقة وما هي الهالة؟

تعد الهالة هي عبارة عن مجموعة من الأعراض الحسية والحركية والكلامية التي عادةً ما تعمل كإشارات تحذيرية من أن صداع الشقيقة على وشك البدء. عادةً ما يُساء تفسيرها على أنها نوبة صرع أو سكتة دماغية ، وعادةً ما تحدث قبل ألم الصداع ، ولكن يمكن أن تظهر أحيانًا أثناء أو حتى بعد ذلك. وقد تستمر الهالة من 10 إلى 60 دقيقة. يعاني حوالي 15٪ إلى 20٪ من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي من الهالات.

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تعد أبرز أعراض الهالة كالتالي:

- رؤية النقاط الوامضة الساطعة أو البريق أو الأضواء.

- نقاط عمياء في رؤيتك.

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- خدر أو وخز في الجلد.

- تغييرات الكلام.

- رنين في أذنيك (طنين الأذن).

- فقدان البصر المؤقت.

- رؤية خطوط متموجة أو خشنة.

- تغيرات في الرائحة أو الطعم.

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علاج الشقيقة

يمكن علاج الشقيقة ببعض المسكنات التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل الباراسيتامول والأسبرين والأيبوبروفين، ويمكن أن تساعد في تقليل أعراضها والتي تميل إلى أن تكون أكثر فاعلية إذا تم تناولها عند ظهور العلامات الأولى لنوبة الصداع النصفي، حيث يمنحها ذلك الوقت لامتصاص مجرى الدم وتخفيف الأعراض.

لا يُنصح بالانتظار حتى تزداد أعراض الصداع قبل تناول المسكنات، حيث غالبًا ما يكون قد فات الأوان لعمل الدواء. تعد الأقراص التي تذوبينها في كوب من الماء (مسكنات الألم القابلة للذوبان) بديلاً جيدًا لأن جسمك يمتصها بسرعة. إذا لم تستطعي ابتلاع المسكنات بسبب الغثيان أو القيء ، فقد تكون التحاميل خيارًا أفضل.

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المصدر :nhs.uk