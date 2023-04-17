شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر يؤدى لمشاكل في الجهاز الهضمي.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي بها الصحة العقلية السيئة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي هي من خلال اتصال القناة الهضمية بالدماغ، يرتبط الجهاز الهضمي والدماغ ارتباطًا وثيقًا من خلال شبكة من الأعصاب تسمح لكليهما بالتواصل مع بعضهما البعض، تسمى هذه الشبكة بالجهاز العصبي المعوي ، وتتحكم في وظائف الأمعاء ، مثل الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، عندما تكون متوترًا أو قلقًا ، يرسل دماغك إشارات إلى القناة الهضمية ، مما قد يتسبب في زيادة نشاط الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى الإسهال أو أعراض أخرى، وإليك نصائح وقائية لتحسين صحة الأمعاء، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

نصائح وقائية لتحسين صحة الأمعاء:1. تحسين نظامك الغذائي

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن غني بالألياف والفواكه والخضروات في تحسين الهضم وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، يمكن أن يساعد استهلاك البروبيوتيك أو الأطعمة المخمرة أيضًا في موازنة الميكروبيوم في أمعائك وتعزيز عملية الهضم.

2. تقليل التوتر

يمكن أن يؤدي تقليل مستويات التوتر لديك إلى قطع شوط طويل في منع مشاكل الجهاز الهضمي، قد يشمل ذلك أخذ فترات راحة منتظمة من العمل ، وممارسة اليقظة ، والتنفس العميق أو التأمل ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والحصول على قسط كافٍ من النوم عن طريق الاسترخاء ، يمكنك المساعدة في تهدئة جهازك الهضمي وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

3. احصل على قسط كاف من النوم

النوم هو أحد أهم جوانب الحفاظ على صحة جيدة،إذا كنت لا تنام بشكل كافٍ ، فلن يكون جسمك قادرًا على الشفاء أو إصلاح نفسه بشكل صحيح ، مما قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك سوء الهضم، اهدف إلى النوم لمدة 7-8 ساعات على الأقل كل ليلة.

4. شرب الماء

شرب كمية كافية من الماء ضروري لعملية الهضم الصحية. يعتمد جهازك الهضمي على الماء للمساعدة في تكسير الطعام ، وإذابة العناصر الغذائية ، ونقلها إلى أعضاء مختلفة في جسمك، يجب أن تهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح.