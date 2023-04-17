حاولي استبدال أطباق العيد التقليدية بهذه الأطعمة لإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - يمكن أن تساعدك بعض التغييرات الغذائية على مائدة عيد الفطر على إنقاص الوزن، و الاستمتاع بأطعمة العيد الرائعة دون الشعور بالجوع والحرمان من الطعام، فإذا كنت تخططين لتخسيس الوزن في عيد الفطر، فحاولي استبدال أطباق العيد التقليدية بوجبات طعام صحية وخفيفة وتمنحك الشبع في الوقت نفسه للحفاظ على لياقتك.

على الجانب الآخر لست بحاجة إلى الابتعاد عن أطباق العيد الشهية للحفاظ على رشاقتك في العيد، يمكن أن تساعدك بعض التغييرات الغذائية على تخسيس الوزن والاستمتاع بأطعمة العيد دون الشعور بالذنب. إليك مجموعة نصائح غذائية سريعة يمكنك البدء في تطبيقها.

1. استبدل تناول السكريات غير الصحية بتناول الأطعمة الصحية

نظرًا لأنك قد تتوقين إلى تناول شيء حلو في الصباح، فبدلاً من تناول الكعك مع السكر المضاف، يمكنك اختيار 3-4 تمرات.

يمكنك أيضًا تناول فواكه مثل التفاح أو الشمام أو البابايا، والتي لن تقوم فقط بإشباع رغبتك في تناول الحلويات، بل ستخلصك أيضًا من الجوع.

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2. الماء أو العصائر الخضراء بدلًا من المشروبات الغازية

نظراً لأن فترة الصيام قد انتهت فإن الاهتمام الإضافي بمستويات الترطيب لديك يصبح أمرًا مهمًا للغاية يجب الابتعاد عن تناول المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية، ولكن يمكنك استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية إما بالماء أو الفواكه الطازجة أو عصائر الخضروات، فقد يساعد ذلك في تعزيز عملية الهضم، وفقدان الوزن.

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3. تناول الأرز البني

مع بدء موائد العيد وما تحتويه من أطباق يصعب مقاومتها يجب عليك اختيار تناول الأطعمة الصحية، فبدلاً من تناول الأرز الأبيض أو المعكرونات تناولي الأرز البني، وأيضاً استبدلي السكر بالتمر الصحي كمُحلٍّ. يمكنك أيضاً، استبدال استخدام الحليب كامل الدسم مع الحليب قليل الدسم إذا كنت تحاولين الحفاظ على السعرات الحرارية التي تتناولينها.

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4. تناول لحم الضأن

العيد غير مكتمل بدون أنواع مختلفة من اللحوم. لذلك ، تأكدي من اختيارك بحكمة. من أجل الحفاظ على كمية السعرات الحرارية التي تتناولينها صحية، اختاري مجموعة متنوعة من اللحم الضأن لأنها تحتوي على حمض دهني يسمى حمض اللينوليك المقترن (CLA)، وهي دهون مفيدة. كما أن لحم الماعز غني بالحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين ب المركب. تأكدي أيضًا من اختيار القطع الخالية من الدهون من اللحوم الحمراء بدلاً من اللحوم الكاملة الدسم.

5. استخدام طرق طهي صحية بديلة

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بدلاً من القلي للوجبات يمكنك اختيار طرق أخرى للطهي مثل الشواء أو الخبز أو السلق، وتناول الأطعمة في المنزل وتجنب تناول الوجبات السريعة المحملة بالسعرات الحرارية.

على الجانب الآخر يجب عدم تناول الكثير من الحلويات، والتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على قدر كبير من الأملاح.

يمكنك اختيار الأعشاب والتوابل لتعزيز النكهة، فهي غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للميكروبات أيضًا.

6. المشي بعد الوجبات

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عليك بممارسة رياضة المشي، لا يساعد المشي بعد الوجبات على هضم طعامك فحسب، بل سيبقيك نشيطة أيضًا، استهدفي 30 دقيقة من التمارين القوية في اليوم، والتي يمكنك القيام بها من المنزل مثل تمارين الضغط، والجلوس، والقرفصاء. في النهاية يجب عليك تناول الطعام ببطء، وتناول الكثير من الماء بين الوجبات.

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المصدر: موقع هيلث لاين