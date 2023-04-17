شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غذائية تضر بالبشرة وتظهر عليك علامات التعب والإجهاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البشرة تعد دليل الصحة والشباب، وهناك بعض الأطعمة الغذائية التى تساعد على شحوب البشرة وظهور التعب والإجهاد عليها ومن أهمها السكريات والأملاح.

ووفقًا للموقع الإلكترونى تايمز أوف أنديا The times of india الهندى، أنه للحصول على بشرة خالية من العيوب، من الممكن تجنب بعض الأطعمة الغذائية التى تضر بالبشرة، إذا كنت ترغب فى الحصول على بشرة صحية.

ويوضح الخبراء أن هناك أطعمة غذائية، قد تؤثر على البشرة بشكل مباشر منها الوجبات التى تحتوى على الكربوهيدرات، كالخبز والحلوى والمعجنات والمشروبات الغازية، هذه الأطعمة تزيد من مستوى السكر فى الدم وإفراز الهرمونات التى تساعد على غلق مسام الجلد، ومن الممكن استبدال الكربوهيدرات المصنعة بالبروتين والخضراوات والحبوب الكاملة التى لا ينتج عنها ارتفاع بمستوى السكر فى الدم ما ينتج عنه حب الشباب.

وحسب التقرير أن من الأطعمة التى تضر بالبشرة أيضًا، تناول الكثير من الملح على الطعام، حيث إنه يساعد على الانتفاخ حول العينين والهالات السوداء، وكذلك انتفاخ الوجه والأنسجة، ما يتسبب فى ظهور التعب على الوجه، ومن الضرورى الإقلال من الصوديوم، وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم .

أما بالنسبة لارتفاع نسبة السكر فى الدم، فقد أثبتت الدراسات أن الوجبات الغذائية الغنية بالسكر يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا عن طريق إتلاف الكولاجين والإيلاستين، والأنسجة الضامة التى تحافظ على الجلد ونضارته .البطاطا الحلوة مصدر جيد لفيتامين "أ" (A)، وتحتوي كل حبة بطاطا مشوية مع القشر على 1403 ميكروغرامات من فيتامين "أ"، وهي نصف الكمية الموصى بتناولها يوميا تقريبا.

لذلك ينصح الأطباء بتناول البطاطا الحلوة بقشرها بعد غسلها بالفرشاة والخل جيدا، لأنها بذلك تحتوي على جرعة مضاعفة من العناصر الغذائية التي تحمي البشرة، بما في ذلك فيتامين "أ" ومركبات "بيتا كاروتين".