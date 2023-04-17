شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساهم فى حرق الدهون بالبطن ومن أبرزها الكرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطعمة كثيرة ترفع من معدلات السعرات الحرارية والدهون فى الجسم والتى يعانى منها الكثيرون من أصحاب الوزن الثقيل، إلا أنه وفقًا لموقع "prevention" الطبى هناك أطعمة أيضًا تساهم فى حرق الدهون فى البطن ومن أبرزها:

السمك

الأسماك تعتبر غنية بالبروتين، وأظهرت الأبحاث السابقة أنها يمكن أن تشبع من شهيتك، وتزيد من حرق المزيد من السعرات الحرارية حيث تزيد من هضم البروتين مما تفعله عند تناول الدهون أو الكربوهيدرات، بالإضافة إلى ذلك، تناول المزيد من أوميجا 3S يمكن أن تعزز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

الجوز

هذه البقول هى مصدر كبير من المغنيسيوم لتعزيز المزاج ، وتناول أكثر من ذلك يمكن أن تساعد الناس الذين يعانون من مشاكل النوم ينام بسلام خلال الليل، وفقًا لدراسة 2010 نشرت في مجلة بحوث المغنيسيوم، كما أنها تساهم فى حرق السعرات الحرارية .

الحليب

اتضح أن الحليب تساهم فى حرق السعرات الحرارية بالجسم بصورة جيدة عندما يتعلق الأمر بالدهون فى البطن، ووجدت دراسة أجريت عام 2010 من قبل باحثين في جامعة ألاباما فى برمنجهام أنه من بين مجموعة من أكثر من 100 امرأة قبل انقطاع الطمث، انخفضت الدهون بشكل ملحوظ في أولئك الذين تناولوا معظم الأطعمة الغنية بالكالسيوم، حيث يساعد الكالسيوم على استرخاء الأعصاب والألياف العضلية.

الكرز

الكرز هي واحدة من عدد من المصادر النباتية من الميلاتونين، هرمون النوم. فى حين لا يوجد دليل على أنها سوف تساعدك على إيماءة، وقد وجدت الدراسات أن الأطعمة مثل هذه (مثل الموز) يمكن أن ترفع مستويات الميلاتونين فى الجسم، ولديها مضادات الأكسدة القوية.