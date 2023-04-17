شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الصيام الصحية.. أبرزها تحسين مستويات السكر في الدم وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث الحديثة عن أن للصيام سواء كان المتقطع أو المتتالي لعدة ساعات يكون له فوائد صحية ونفسية يستفيد منها الإنسان، بجانب الأسباب الدينية والثقافية التي يصومون بسببها، وذلك وفقًا لما ينشره موقع بزنس إنسايدر.

وأوضح الدكتور أندرو وانج، أستاذ في علم الأحياء المناعي في كلية الطب بجامعة ييل، أن الصوم هو عدم تناول الطعام أو المشروبات لفترة معينة، وهناك العديد من أنواع الصيام المختلفة صوم متتالي لعدة ساعات طويلة والصوم المتقطع.

فوائد الصيام الصحية النفسية والجسدية: الصوم يخفف الالتهابات

من أهم فوائد الصيام أنه يقلل الالتهاب، وهو استجابة الجسم الطبيعية للعدوى وهناك طرق عدة لتقليل الالتهاب في الجسم عن طريق الصيام:

عندما يكون جسمك في حالة صيام، لا يستطيع تحويل الجلوكوز من الطعام إلى طاقة، وبدلا من ذلك، يجب أن يعتمد جسمك على مصدر طاقة بديل يسمى أجسام الكيتون، والتي تأتي من الأحماض الدهنية. وينتج جسمك عددا أقل من الجذور الحرة عند حرق الكيتونات، ما يساعد على تقليل الالتهاب.

الصوم يقوي الأداء الإدراكي

مع تقدم السن تكون أعضاؤنا عرضة لالتهاب مزمن، ويمكن أن يساهم الالتهاب المزمن في التدهور المعرفي والخرف المحتمل بسبب تراكم الترسبات في الدماغ. فان الصيام يساعد على مواجهة هذا عن طريق تقليل الالتهاب.

وأكدت الدراسات أن الصيام يمكن أن يمنع تطور مرض ألزهايمر في الحيوانات. كما كشفت احدي الأبحاث أن الصيام المتقطع يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي ويحسن أعراض مرض ألزهايمر لدى الفئران.

الصيام ينظم مستويات السكر في الدم

قد ينظم الصيام أيضا مستويات السكر في الدم، وهو أمر هام للحماية من أمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني.

إن نسبة السكر في الدم تزداد عند تناول الطعام، لذا فهي تنخفض بشكل طبيعي عندما تصوم. ومع ذلك، سيمنع جسمك سكر الدم من الانخفاض كثيرا عن طريق صنع الجلوكوز نفسه. وهذا يحافظ على نسبة السكر في الدم عند مستويات صحية.

الصيام يحسن صحة القلب

اشارت الأبحاث أن الصيام يعزز صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب والحماية من مرض السكري، وكلاهما عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الصيام يساعد على فقدان الوزن

يساعد الصيام على إنقاص الوزن عن طريق الحد من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها. ويساعد الصيام المتقطع، بشكل خاص، في إنقاص الوزن عن طريق الحفاظ على انخفاض مستويات السكر في الدم في المساء عندما تكون أقل نشاطا.

وفي ذات السياق حذر الدكتور وانج فئات معينة من الصيام بمختلف أنواعه، وتشمل الحوامل، واللاتي يرضعن أطفالهم، مرضى السكري، ومرضي الغدة الدرقية.