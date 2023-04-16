شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية غدد تقدم نصائح تحميك من خطر الإصابة بفيروسات الربيع والان مع تفاصيل الخبر
تنصح الدكتورة ناتاليا بالاشوفا أخصائية الغدد الصماء الروسية بإعداد الجسم وتهيئته لاستقبال فصل الربيع بالوقاية من العدوى الفيروسية واتباع نظام غذائي متكامل وتناول الفيتامينات، وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستى.
وأشارت الإخصائية إلى أن بداية فصل الربيع تؤثر في الحالة الصحية لبعض الناس مثل إصابتهم بأمراض فترة البرد، نتيجة تغيرات الفصول وتخفيف الملابس.
2. اتباع نظام غذائي متكامل وتناول الفيتامينات لمنع انتقال عدوي الفيروسات.
3.ممارسة النشاط البدني الذي يساعد على تحسين حالة الأوعية الدموية والقلب ومنظومة المناعة.
4.الكثيرين يعانون من نقص في الفيتامينات والعناصر المعدنية طوال السنة. لذلك عليهم تناول الفيتامينات دائما ولا سيما D وC والزنك والسيلينيوم.
5.فيامين D موجود في الأسماك والماكولات البحرية ويمكن الحصول عليه بواسطة الشمس. أما فيتامين C فيمكن الحصول عليه من تناول الفلفل الحلو والسبانخ والكيوي والحمضيات. والزنك موجود في لحم البقر والكبد والمأكولات البحرية. والسيلينيوم موجود في البقوليات والفستق ونخالة القمح.