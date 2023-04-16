شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تحرمك من أسنان بيضاء.. منها الشاى والكريز والتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسنان البيضاء تعنى ابتسامة جذابة وجميلة، وهناك العديد من العوامل التى تؤثر على لون الأسنان، وتلك العوامل تتراوح ما بين نوعية الطعام الذى نتناوله، والعادات التى نمارسها بشكل يومى، تشير دراسة نشرها موقع مايو كلينك الأمريكي إلى أن تلك الأطعمة التى تسبب تغير لون الأسنان، ومن ثم تحرمنا من الابتسامة البيضاء، وكيفية التخلص من تلك المشكلة.

الكريز

من الفاكهة المميزة والمحبوبة بسبب لونها الأحمر القاتم، والتى لها أهمية كبيرة للجسم، فهى تعمل على تحسين الذاكرة، وزيادة القدرة الجنسية، إلا أن العصارة الخاصة بها تتميز باللون الأحمر الفاقع والذى يسبب تغير لون الأسنان.

وينصح عند تناول هذه الفاكهة بعدم التلكؤ فيها بل يجب مضغها سريعا، كما يجب غسل الأسنان فورا، أو على الأقل استخدام مضمضة الفم للتخلص من الألوان العالقة بالأسنان.



التوت البرى

من الأطعمة اللذيذة ويحتوى على العديد من المواد المضادة للأكسدة، لذلك فهو مفيد جدا لأمراض القلب، ويمنع تسوس الأسنان، ولكن يغير من لونها ويترسب على طبقة المينا، لذلك ينصح تناول التوت سريعا، وغسل الأسنان بعدها.



الشاي

من المشروبات الرئيسية لدى المصريين، والذى يتم تناوله طوال اليوم، وعلى الرغم من أن الاعتدال فى تناول ذلك المشروب يساعد فى حماية القلب والأوعية الدموية، إلا أن لون الشاى من المشروبات التى تسبب تغير لون الأسنان إلى الأصفر الفاتح.

لذلك ينصح المضمضة عند تناول الشاى، كما يجب ألا يزيد تناول الإنسان من الشاى على أكثر من كوبين على مدار اليوم.



القهوة

من المشروبات التى تسبب جدلا كبيرا جدا حول فائدتها، وأضرارها، إلا أن من أشهر الآثار التى تظهر فورا هو تغير لون الأسنان، وخاصة إلى اللون الأسود، لذلك ينصح دائما بمضمضة الفم بعد تناول القهوة.



كما يجب ألا يزيد تناولك من تلك المشروب عن 3-4 أكواب صغيرة يوميا.



المياه الغازية

تحتوى المياه الغازية على العديد من المواد الصناعية والألوان، والتى تسبب العديد من المشكلات ومنها هشاشة العظام، وأيضا تلون الأسنان لذلك ينصح بالتقليل من تلك المشروبات واستبدالها بالماء.

التدخين

يعتبر من أشهر الأسباب التى تؤدى إلى تلون الأسنان، وخاصة إلى اللون الأصفر، كما أنه يسبب العديد من المضاعفات مثل سرطان الرئة، وأمراض القلب، والعديد من المشكلات لذلك ينصح بالإقلاع عن التدخين.