شكرا لقرائتكم خبر عن الكركديه على الإفطار.. يستخدم كعلاج لطرد الديدان ومسكن للآلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركديه أحد أهم المشروبات التى يكثر تناولها خلال شهر رمضان بجانب طعام الإفطار، فهو يقلل الشعور بالعطش بعد صوم ساعات طويلة و يساعد على التحكم فى مستوى ضغط الدم.

حول ذلك تشير دراسة هندية نشرتها شبكة تايمز نيوز ناو إلى أن الكركديه أحد المشروبات العشبية والصحية والمفيدة للجسم، حيث يستخدم كعلاج لطرد الديدان كما أنه مسكن للألام، ويخفض من ضغط الدم المرتفع لمن يعانون من ارتفاعه ويزيد من سرعة دوران الدم.

توضح الدراسة أن "الكركديه يساهم فى قتل ميكروبات المعدة نظرا لأنه مشروب حمضى ومن خواصة تنشيط الهضم لذلك فهو مفيد فى حالات فقدان الشهية وسوء الهضم وكذلك مفيد لعضلة القلب".

وبحسب الدراسة: "يفيد الكركديه فى علاج نزلات البرد والزكام نظرا لأنه يحتوى على فيتامين C لذلك ينصح بتناوله لمن يعانون من التهاب المفاصل والروماتيزم والنقرس وغيرها من المشاكل الصحية الخاصة بصحة العظام، كما أنه مشروب رمضانى مفيد نظرا لأنه يقلل الشعور بالعطش، وكذلك تقليل نمو الخلايا السرطانية".

ويحتوى الكركديه على العديد من مضادات الأكسدة القوية تساعد الجسم في الآتي:

محاربة الجذور الحرة وتقوية المناعة.

الوقاية من العديد من المشكلات، مثل: التهابات المفاصل والعظام، والسرطانات، وأمراض القلب، وألزهايمر، والعديد من الأمراض الأخرى.

محاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد لاحتوائه على معدلات عالية من البوليفينول، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد بشكل خاص على الوقاية من سرطان المعدة.