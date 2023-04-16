شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى منخفض السعرات يقلل الإصابة بالسكر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن نعلم أن الفواكه، وخاصة الفراولة غنية بالمواد المضادة للاكسدة، مما يعني أنها تعزز صحة الجسم، وبالإضافة إلى المواد المضادة للاكسدة والبوليفينول، تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الأخرى والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C ، والبوتاسيوم ، والمنجنيز، والألياف الغذائية، والمغنيسيوم .

لذلك دعونا نستكشف أكثر قليلا عن هذه الفوائد الصحية لـ الفراولة عبر التقرير التالى وفقاً للموقع الطبى الأمريكي “OrganicFacts”، وتشمل:

العناية بالعيون

السبب الرئيسي لجميع المشاكل تقريبا المتعلقة العين هو وجود الجذور الحرة الناجمة عن نقص بعض العناصر الغذائية، مع زيادة العمر وعدم وجود المواد الغذائية.

ونظراً لاحتوائها على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، وحمض الايلاجيك، يمكن أن تساعد على تجنب مشاكل العين.

تعزز المناعة

الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول للجسم ضد العدوى، والميكروبات، وفيتامين C الموجود في الفراولة يعزز الجهاز المناعي ويساعد في علاج السعال والبرد.

عالج التهاب المفاصل والنقرس

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في علاج تنكس العضلات والأنسجة، وتجفيف السوائل بين المفاصل، وتراكم المواد السامة والأحماض.