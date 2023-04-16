فوائد وأضرار عشبة العاقول 

بيروت - نادين محمد - هل سمعتِ عن عشبة العاقول؟ ربما قد عرفتها بأسماء أخرى، فهي عشبة انتشرت زراعتها في عصر الفراعنة، وقد بينت الأدلة الأثرية التي تم اكتشافها الأهمية التي نالتها هذه العشبة في ذاك الوقت، كما تم استخدامها طبياً في معظم الحضارات القديمة، مثل الحضارة الرومانية واليونانية، وكذلك من قبل الأطباء العرب الأوائل.

تعرف عشبة العاقول Alhagi Graecorum باسم شوك الجمل، شوك الحليب Milk Thistle أو الحرشف البري، أما الاسم العلمي لها Silybum Marianum. تنتمي هذه العشبة إلى فصيلة الأعشاب الشوكية Asteraceae، وتنمو في البراري في المناطق المشمسة في جميع أنحاء العالم .

خصائص عشبة العاقول

الصورة عن موقع Freepik



تحتوي عشبة العاقول على عناصر غذائية مهمة، مثل فيتامين C، A و B، إضافة إلى مواد صابونية وأخرى كربوهيدراتية، سكر مختزل، بعض الزيوت الطيارة، إلى جانب الفلافونيدات Flavonoids، وتحديداً مادة Biaflavonoid، ومنها تشتق مادة Silymarin التي تعادل تقريباً 3 % من وزن هذه العشبة، والمسؤولة عن فوائدها الطبية، وهي كناية عن مجموعة متنوعة من المركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، أشهرها وأكثرها فاعلية يعرف بسيليبين Cillipin أو سيليبينين Silibinin .

فوائد عشبة العاقول



• بالرغم من عدم توفر دراسات بشرية حديثة عن تأثير عشبة العاقول على الأعصاب، إلا أن هذه النبتة استخدمت لأكثر من ألفي عام كعلاج تقليدي لمرضى الزهايمر ولحالات عصبية، كالخرف ومرض باركنسون. ففي أبحاث أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات بينت أن السيليمارين الموجود في عشبة العاقول يمنع الضرر التأكسدي لخلايا الدماغ، ما يساعد على تقليل تراكم بروتين الأميلويد Amyloid في أدمغة الحيوانات المصابة بمرض الزهايمر. وبروتينات الأميلويد هي تجمعات لزجة تتراكم بين الخلايا العصبية مع التقدم في السن وموجودة بكميات كبيرة لدى المصابين بمرض الزهايمر، ما يعني أنه ربما يمكن استخدام عشبة العاقول للمساعدة في علاج هذه الحالة الصعبة.

• عزت بعض الدراسات أن لمادة السيليمارين الموجودة في عشبة العاقول تأثيراً مفيداً للذين علاجاً للسرطان.

• تساعد عشبة العاقول في علاج مشاكل التنفس، مثل الكحة، الربو، إلتهاب القصبة الهوائية، كما تساهم في تطهير مجرى التنفس وفي التخلص من البلغم.

• عشبة العاقول مفيدة للمرضعات، إذ تعمل على إدرار حليب الثدي، من خلال قدرتها على تحفيز هرمون البرولاكتين Prolactin المنتج للحليب.

• أظهرت دراسات أجريت على الحيوانات وفي أنابيب الاختبار أن عشبة العاقول تحفز تمعدن العظام، وبالتالي تعتبر علاجاً وقائياً ضد فقدان مادة العظام، خاصة لدى النساء بعد بلوغهن سن الأمل.

• بينت الاكتشافات أن السيليمارين الموجود في عشبة العاقول يعمل بشكل مشابه لبعض أدوية السكري من خلال قدرته على تحسين حساسية الأنسولين والتقليل من نسبة السكر في الدم، كما أنه يخفف من مخاطر الإصابة بمضاعفات السكري، مثل أمراض الكلى.

• تحتوي عشبة العاقول على مواد مضادة للالتهاب، لذلك فإن هذه العشبة تعد فعالة في تقليل أعراض التهاب المفاصل.

• إستخدام خلاصة عشبة العاقول المستخرجة من الجذور يساعد في التخفيف من عوارض التهاب المفاصل، من خلال تدليك المنطقة المصابة.

• تعمل المواد الموجودة في عشبة العاقول على تحفيز عملية الهضم والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل سوء الهضم، الحرقة والإمساك، كما أن أزهار نبتة العاقول البنفسجية تساعد في التخفيف من الاحمرار والانتفاخ حول منطقة الشرج.

• تعالج عشبة العاقول التهابات البشرة، حيث يدخل مستخلص هذه النبتة في تركيبة المستحضرات المعالجة للجدري، كما يصنع منه قطرات للأنف لمعالجة الصداع.

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الآثار الجانبية لعشبة العاقول

الصورة عن موقع Freepik



عشبة العاقول كسواها من الأعشاب قد تترتب عنها بعض الآثار الجانبية، أبرزها:

• حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال الخفيف والغثيان.

• ردود فعل تحسسية، كالصداع، الحكة وآلام المفاصل.

• لا ينصح باستخدام عشبة العاقول للنساء الحوامل دون استشارة الطبيب.

• تداخل عشبة العاقول مع الأدوية يحتاج إلى المزيد من الدراسات السريرية.

لذا، ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدام عشبة العاقول، وفيما يلي طريقة تحضير شاي عشبة العاقول.

طريقة صنع شاي عشبة العاقول



تتوفر عشبة العاقول على هيئة بذور، أوراق كاملة أو مطحونة وكذلك كأكياس.

ينقع كيس من عشبة العاقول أو ملعقة صغيرة من مسحوق أوراقها في كوب من الماء الساخن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، ثم يصفى الماء ويشرب.

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