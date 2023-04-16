7 ممارسات صحية يجب على الأشخاص فوق سن الأربعين اتباعها

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القاهرة - سامية سيد - مع تقدمنا ​​في العمر، تمر أجسامنا بالعديد من التغييرات، والتي يمكن أن تؤدي إلى مخاوف صحية إذا لم نعتني بأنفسنا بالشكل المناسب، هذا هو السبب في أنه من المهم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا أن يتبنوا عادات نمط حياة صحية تعزز صحة أفضل ورفاهية، وهناك ممارسات صحية يجب على الأشخاص فوق سن الأربعين اتباعها من أجل صحة أفضل، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

1. احصل على قسط كافٍ من النوم

النوم الجيد ضروري للصحة العامة، ويحتاج الأشخاص فوق سن الأربعين إلى إعطاء الأولوية لذلك، يعد النوم أمرًا ضروريًا لعمليات إصلاح الجسم واستعادته ، كما أنه يساعد في الحفاظ على نظام المناعة السليم والوظيفة الإدراكية والمزاج. اهدف إلى الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة، ووضع جدول نوم منتظم من خلال الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

2. الحفاظ على نظام غذائي صحي

يعد النظام الغذائي المغذي أمرًا ضروريًا للصحة الجيدة، ويجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا إعطاء الأولوية لاستهلاك الأطعمة الغنية بالمغذيات التي توفر الطاقة الكافية وتعزز الشيخوخة الصحية. اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل المكسرات والبذور والأفوكادو. بالإضافة إلى ذلك ، قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والدهون غير الصحية.

3. ابق نشيطًا

التمرين المنتظم ضروري للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية ، ويصبح أكثر أهمية مع تقدمنا ​​في العمر. تساعد التمارين في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وهشاشة العظام ، كما أنها تعزز الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية. اهدف إلى ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع ، وادمج تمارين القوة للحفاظ على كتلة العضلات.

4. إدارة التوتر

يمكن أن يكون للتوتر تأثير كبير على الصحة ، ويجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا التركيز على ممارسات إدارة الإجهاد. انخرط في أنشطة مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق لتقليل مستويات التوتر. بالإضافة إلى ذلك ، أعط الأولوية لأنشطة الرعاية الذاتية مثل قضاء الوقت مع أحبائك وممارسة الهوايات وأخذ فترات راحة من العمل.

5. ابق رطبًا

يعد شرب كمية كافية من الماء أمرًا ضروريًا لصحة جيدة ، ويحتاج الأشخاص فوق سن الأربعين إلى ضمان حصولهم على نسبة كافية من الماء. استهدف ما لا يقل عن ثمانية إلى 10 أكواب من الماء كل يوم، وتجنب المشروبات السكرية والإفراط في تناول الكافيين، والتي يمكن أن تسبب الجفاف.

6. إجراء فحوصات منتظمة

الفحوصات المنتظمة ضرورية للحفاظ على صحة جيدة ، ويجب على الأشخاص فوق سن الأربعين إعطاء الأولوية للفحوصات البدنية السنوية والفحوصات الصحية المنتظمة. يمكن أن يساعد ذلك في تحديد المخاوف الصحية المحتملة في وقت مبكر وتمكين التدخل المبكر، والذي يمكن أن يمنع المشكلات الصحية الأكثر خطورة.

7. الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين عامل خطر كبير للعديد من المشكلات الصحية، ويجب على الأشخاص فوق سن الأربعين الإقلاع عن التدخين إذا كانوا يدخنون. يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة والسرطان والعديد من المشكلات الصحية الأخرى، ويمكن للإقلاع عن التدخين أن يقلل بشكل كبير من مخاطر هذه المشكلات الصحية.