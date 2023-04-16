شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية التخلص من حساسية الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أنواع مختلفة من حساسية الجلد تحدث في مواسم مختلفة، وتعد حساسية الغبار في الصيف وحساسية حبوب اللقاح في الربيع وحساسية العفن في الرياح الموسمية من بعض أنواع الحساسية الشائعة التي تسبب العديد من المشكلات بما في ذلك حساسية الجلد. ويمكن أن تسبب المهيجات الاحمرار والحكة والطفح الجلدي، اعتمادًا على مدى حساسية بشرتك وتفاعلها. الحساسية الجلدية شائعة جدًا عند الهنود حيث توجد أنواع لا حصر لها من المهيجات أو مسببات الحساسية. يجب أن تراقب بشرتك وكيف تتفاعل مع الأشياء المختلفة. تؤدي بعض أنواع الحساسية الغذائية أيضًا إلى حدوث تفاعلات حساسية على الجلد. وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

أنواع حساسية الجلد

هناك أنواع مختلفة من الحساسية الجلدية على أساس أسبابها وشدتها. التورم أو الالتهاب ، والأكزيما ، والشرى ، والتهاب الجلد التأتبي، والتهاب الجلد التماسي، وما إلى ذلك هي بعض الحساسية الشائعة.

إذا كنت تعاني من حساسية الجلد ، فسوف تعاني من الحكة والطفح الجلدي والتورم والاحمرار والنتوءات والجلد المتشقق والقشاري.

يمكنك التخلص من الأعراض ببعض العلاجات المنزلية. دش بارد

يمكن تقليل الالتهاب والاحمرار والحكة الناتجة عن الحساسية من خلال الاستحمام بماء بارد. يسمح الماء البارد للأوعية الدموية بالانقباض ومنع إفراز الهيستامين (مادة كيميائية موجودة في جسم الإنسان تسبب تفاعلات الحساسية). مع انخفاض إفراز الهيستامين، ستشعر بأعراض أقل لحساسية الجلد. هذا من شأنه أن يقلل من الآثار ويجلب الإغاثة الفعالة.

خل حمض التفاح

يمتلك خل التفاح خصائص مضادة للحساسية ومطهرة. يمكن أن يقلل الاستخدام الموضعي لـ ACV على الجزء المصاب من الجلد من الحكة والاحمرار والتهيج. ما عليك سوى خلط خل التفاح والماء بأجزاء متساوية وتطبيقه على المنطقة المصابة باستخدام وسادة قطنية. افعل ذلك مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على الراحة.

تخلص من حساسية الجلد حمام الشوفان

علاج آخر فعال للتحكم في حساسية الجلد هو أخذ حمامات الشوفان. مسحوق الشوفان له خصائص مضادة للالتهابات تقلل التورم بشكل فعال وتقلل من الحساسية. يمكنك استخدام دقيق الشوفان بطريقتين. أولاً ، اصنع عجينة الشوفان وضعها على المنطقة المصابة. ثانيًا ، أضف مسحوق الشوفان في حوض الاستحمام أو الدلو واستحم به.

قناع الحليب والموز

اصنع عجينة من الموز الناضج والحليب البارد وزيت النيم أو الريحان. ضع العجينة على المنطقة المصابة واتركها حتى تجف ثم اغسلها بالماء الفاتر أو البارد. زيت النيم والريحان مضادان للالتهابات ومضادان للبكتيريا ومطهر بطبيعتهما. يوفر الحليب والموز التغذية والترطيب.